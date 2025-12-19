8.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 19, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoNatale a Spazio Seme: fiabe, jazz e teatro per tutta la famiglia...

Natale a Spazio Seme: fiabe, jazz e teatro per tutta la famiglia dal 20 al 28 dicembre

Ad Arezzo la rassegna “Intorno a Natale” propone tre appuntamenti tra narrazione, musica e spettacolo per bambini e adulti, con posti limitati e prenotazione consigliata

Redazione
By Redazione

-

Spazio Seme presenta “Intorno a Natale”, un percorso di eventi pensato per vivere le festività attraverso ascolto, immaginazione e condivisione.

Si parte venerdì 20 dicembre alle 17 con “Fiabe e leggende di Natale”, un incontro per famiglie tra tradizioni toscane e racconti da altre culture.

Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre alle 21.15, va in scena il “Concerto di Natale” del Seme Jazz Quintet, con un repertorio che attraversa standard jazz e grandi canzoni italiane e internazionali.

La rassegna si chiude con lo spettacolo “La vita degli Elfi”, venerdì 27 dicembre alle 17 e domenica 28 dicembre alle 11, esperienza poetica e sensoriale per bambini dai 2 anni in su e adulti.

La rassegna si svolge a Spazio Seme, in via del Pantano 36 ad Arezzo. Tutti gli eventi prevedono posti limitati. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.spazioseme.com, scrivendo a info@spazioseme.com o contattando i numeri 0575 1827337 e 328 1647477.

Articoli correlati:

Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi La Giostra del Saracino: equilibrio e incertezza nella sfida per la Lancia d’Oro Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza Festival dello Spirito ad Arezzo: pellegrinaggio e cammini di fede lungo la Via Romea Germanica Il suono aretino”: giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival Davide e Chiara Romani conquistano l’Europa: gli aretini vincono l’Europa Bachata Competition a Milano! Arezzo, debutta “La Foresta di Wudz”: libri, arte e musica nel nuovo progetto culturale di Wudz Edizioni Arezzo Città del Natale: tra luci magia… e pisciate in via Guido Monaco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ombre sulla Città del Natale – Interludio –
I Seguaci di Polifemo
Articolo successivo
Maxi operazione antidroga ad Arezzo: 8 misure cautelari, oltre 2mila episodi di spaccio contestati
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024