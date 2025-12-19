Natale a Spazio Seme: fiabe, jazz e teatro per tutta la famiglia dal 20 al 28 dicembre

Spazio Seme presenta “Intorno a Natale”, un percorso di eventi pensato per vivere le festività attraverso ascolto, immaginazione e condivisione.

Si parte venerdì 20 dicembre alle 17 con “Fiabe e leggende di Natale”, un incontro per famiglie tra tradizioni toscane e racconti da altre culture.

Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre alle 21.15, va in scena il “Concerto di Natale” del Seme Jazz Quintet, con un repertorio che attraversa standard jazz e grandi canzoni italiane e internazionali.

La rassegna si chiude con lo spettacolo “La vita degli Elfi”, venerdì 27 dicembre alle 17 e domenica 28 dicembre alle 11, esperienza poetica e sensoriale per bambini dai 2 anni in su e adulti.

La rassegna si svolge a Spazio Seme, in via del Pantano 36 ad Arezzo. Tutti gli eventi prevedono posti limitati. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.spazioseme.com, scrivendo a info@spazioseme.com o contattando i numeri 0575 1827337 e 328 1647477.