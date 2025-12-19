8.8 C
Due incidenti stradali nel territorio aretino: ferite tre persone, tutte in codice 2

Scontro tra due auto a Montevarchi e pedone investito ad Arezzo: tre persone ferite e trasportate in ospedale in codice 2

Redazione
Redazione

-

Giornata di interventi per i soccorsi nel territorio della provincia di Arezzo, dove ieri si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’attivazione del 118 dell’ASL Toscana Sud Est.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio a Montevarchi, in via Gramsci, dove due auto si sono scontrate. L’allarme è scattato intorno alle 16, con l’intervento della Misericordia di Montevarchi, della Misericordia di Pian di Scò, dell’automedica del Valdarno, oltre alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. Nell’incidente sono rimasti feriti una donna di 43 anni e un uomo di 63 anni, entrambi trasportati all’ospedale La Gruccia in codice 2.

In serata, alle 19:47, un secondo intervento si è reso necessario ad Arezzo, in via Baldaccio D’Anghiari, per l’investimento di una pedone da parte di un’autovettura. Una donna di 77 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Arezzo e trasferita all’ospedale San Donato, anche in questo caso in codice 2. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

