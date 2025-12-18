10 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone

Arezzo, Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone

Prima se le suonano, poi se le mangiano: il Consiglio comunale chiude l’anno a colpi di verbali e panettone

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Seduta intensa, sudata e un po’ digerita male quella del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025, ultima chiamata dell’anno prima de buttasse tutti sul divano co’ la tombola e “Una poltrona per due”.
Nove ore (pare) di interrogazioni, repliche, controrepliche, “non ho capito la domanda” e “lo spiegheremo meglio in commissione”, con i consiglieri che parevano più nervosi d’un caffè corretto col gasolio.

Poi, miracolo natalizio: approvato il bilancio di previsione, approvata la variante urbanistica di via Tiziano, e approvati – sottovoce ma convinti – anche i sensi di colpa per tutto quello che s’è detto durante l’anno.
Giunta e opposizione, che fino a cinque minuti prima s’erano guardati come gatti sul tetto, improvvisamente uniti come i parenti alla fine del pranzo di Natale: “dai, basta polemiche, passame una fetta”.

Alla vista del panettone (perché ad Arezzo un si discute senza carboidrati), tutti d’accordo: sorrisi, pacche sulle spalle, “ci si rivede l’anno prossimo” e promesse di battaglia rimandate a gennaio, quando la dieta è già fallita.

Insomma, una seduta storica: prima si litiga, poi si vota, infine se magia.
E anche quest’anno la democrazia aretina è salva… almeno fino alla prossima fetta.

foto: Arezzo Tv

Articoli correlati:

Arezzo, capitale del cacone libero! Arezzo Città del Natale: tra luci magia… e pisciate in via Guido Monaco Regione Toscana: “grana ce n’è: speriamo un finiscano prima delle promesse” Arezzo in tilt: Natale, code e sbrocco social Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale Rapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza Dal boom al bong: l’ex Camera di Commercio, da simbolo d’oro a dormitorio con murales anatomici Arezzo, è tornato il Luna Park: tra zucchero filato, brontolii e “eh, però…”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Stia, anziana investita da un’auto pirata: è in condizioni disperate. Denunciata la conducente
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024