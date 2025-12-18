10 C
ACF Arezzo e ASL Toscana Sud Est: sport e salute mentale insieme in un’amichevole di fine anno a Ceciliano

Un evento di fine anno che unisce calcio femminile e servizi di salute mentale per promuovere inclusione, benessere e lotta allo stigma

Sport, territorio e sensibilizzazione si incontrano in un’iniziativa dal forte valore sociale. Sabato 20 dicembre 2025, al Campo Sportivo di Ceciliano, ACF Arezzo Calcio Femminile e ASL Toscana Sud Est, attraverso l’Unità Funzionale Salute Mentale di Arezzo, promuovono una partita amichevole di fine anno all’insegna dell’inclusione e del benessere. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 10:30.
In campo scenderanno l’Arezzo Calcio Femminile, prima squadra militante nel campionato di Serie B, e la Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D., squadra della Salute Mentale Aretina dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Un appuntamento che va oltre il risultato sportivo, con l’obiettivo di contribuire a ridurre lo stigma legato alla salute mentale e di valorizzare lo sport come strumento di integrazione, crescita personale e socialità.
L’evento, organizzato in occasione delle festività di fine anno, rappresenta un momento di incontro e collaborazione tra il mondo sanitario e quello sportivo, con un’attenzione particolare ai valori dello sport femminile e alla sua capacità di trasmettere messaggi positivi e inclusivi.
La squadra Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D. è composta da utenti dei servizi di salute mentale, volontari e operatori sanitari: un’esperienza che mette al centro la persona e la comunità, dimostrando come il gioco e lo sport possano favorire relazioni positive e percorsi di benessere condiviso.
Alla mattinata saranno presenti il Presidente dell’ACF Arezzo Calcio Femminile, Massimo Anselmi, e il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, dott. Marco Torre, a testimonianza dell’importanza e del valore istituzionale dell’iniziativa.
Ore 10:30 – Calcio d’inizio: Arezzo Calcio Femminile vs Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D.

Ore 11:30 – 12:00 – Momento conviviale di saluto e auguri con presidenza e dirigenza delle due realtà, con piccolo rinfresco

