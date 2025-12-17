Dal boom al bong: l’ex Camera di Commercio, da simbolo d’oro a dormitorio con murales anatomici

C’era una volta il palazzo di vetro di via Giotto, anno di grazia 1968, orgoglio cittadino, tempio del boom economico, dove si parlava di affari, fatturati e futuro.

Oggi invece si parla di cartoni, coperte, panni buttati e russate corali.

L’ex Camera di Commercio, abbandonata dal 2010, da quando gli uffici traslocarono ad Arezzo Fiere e Congressi, è diventata nel tempo un monumento al “poi ci si pensa”. Doveva diventare un condominio di lusso, appartamenti con vista sul parco Pertini, terrazze, champagne e tramonti.

Per ora, l’unica vista è quella su degrado, sporcizia e occupazioni abusive.

Basta farsi un giro intorno alla struttura per capire l’aria che tira: indumenti sparsi, resti di bivacchi, segni evidenti che il palazzo è stato – e forse è ancora – rifugio di senza tetto e terra di nessuno. Il tutto in una delle zone più eleganti di Arezzo, viale Giotto, roba che manco a farlo apposta.

I residenti lo dicono chiaro e tondo:

“Negli anni non è migliorato nulla. Anzi, s’è lasciato andare come un motorino senza miscela”.

E stamattina, alle 9 in punto, nel porticato c’era ancora chi russava beatamente, per scelta o per bisogno, sotto un murale raffigurante un fallo (vedi foto).

Un dettaglio che fa sorridere amaro, ma che apre pure una parentesi culturale: per molti popoli antichi il fallo non era simbolo di vergogna, bensì di fertilità, forza vitale, prosperità e protezione.

Qui, più modestamente, sembra proteggere solo dal freddo e dalla pioggia.

Così il palazzo che per mezzo secolo ha rappresentato la crescita, l’economia e l’orgoglio aretino, oggi rappresenta l’abbandono, il tempo che passa e le promesse rimaste a metà.

Dal vetro al cartone, dal boom al bong:

Arezzo, anche stavolta, guarda e aspetta.