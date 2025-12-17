Foto pervenute in redazione e subito ci siamo strofinati gli occhi: nuovo arredamento urbano a Piazza Zucchi? Tavoli? Panchine? Trincee della Prima guerra mondiale? No, signori: assi di legno appoggiate su blocchi di cemento, tenute insieme con cinghiette arancioni che manco ai pacchi di Natale.

Un’installazione concettuale? Un esperimento di archeologia preventiva? O più semplicemente “mettiamoci qualcosa, poi si vede”. Il risultato è lì, in piazza, bello in vista: spartano, provvisorio, invitante come una sala d’attesa dell’INPS nel ’78.

Ci si siede? Forse.

Ci si mangia? Con coraggio.

Ci si fa male? Probabile, visto che basta un attimo e ti ritrovi col sedere per terra e il compensato in testa. Però oh, è urbano, è moderno, è minimal. Minimal sicurezza soprattutto.

Il cittadino osserva, scuote il capo e si chiede:

“Ma è uno scherzo?”

“È un’installazione temporanea?”

“O qualcuno ha perso il manuale di istruzioni a metà?”

Nel dubbio, Piazza Zucchi ringrazia per questo tocco di bricolage creativo che unisce design nordico, magazzino edile e sagra del rione. Se l’idea era stupire, missione compiuta. Se l’idea era arredare… mah???