Nuovi segnali di crescita dal vivaio amaranto: il resoconto del weekend

Le squadre dell’Arezzo hanno mostrato identità, coraggio e qualità, affrontando avversari di livello e confermando la continua crescita del vivaio.

La Primavera è tornata da Pesaro con una sconfitta nel risultato ma non nello spirito, l’Under 17 ha centrato un successo pesantissimo sorpassando la Pro Vercelli in classifica, mentre l’Under 16 si è arresa alla forza dell’Ascoli capolista pur combattendo con carattere. Pareggio prezioso e vibrante per l’Under 15 sul campo della Pro Vercelli, mentre l’Under 14 ha brillato con una vittoria netta contro la Torres, mostrando idee e talento.

Un weekend che, al di là dei punteggi, certifica il lavoro quotidiano del vivaio e la voglia dei giovani amaranto di crescere partita dopo partita.

PRIMAVERA: Vis Pesaro – Arezzo 3-0

I marchigiani sfruttano meglio le occasioni e si impongono con un passivo forse più pesante di quanto visto in campo. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa sbloccano con Fraternale al 43’. In avvio di ripresa Chudy sorprende tutti su punizione, indirizzando la gara. L’Arezzo prova a reagire ma non riesce a trovare continuità nel gioco, e nel recupero Consalvi firma il tris con un destro potente che sbatte sul palo e si insacca. Prestazione di impegno per gli amaranto, che però non concretizzano quanto creato.

UNDER 17

Pro Vercelli – Arezzo 0-1

Battaglia su un campo al limite, ma a spuntarla sono gli amaranto. Dopo un primo tempo bloccato, con un palo di Farnese e una traversa dei piemontesi, la partita si decide al 63’: Romoli conquista il rigore e Farnese realizza con freddezza. Nel finale Pro Vercelli in avanti, ma l’Arezzo tiene e sfiora anche il raddoppio. Successo pesantissimo che vale il sorpasso in classifica e certifica maturità e solidità del gruppo.

UNDER 16: Arezzo – Ascoli 0-4

L’Ascoli, capolista e squadra di grande livello, passa alle Caselle con un poker che non cancella la prova generosa degli amaranto. Dente e Dell’Aglio firmano il doppio vantaggio dopo un avvio equilibrato. Nella ripresa l’Arezzo rientra con coraggio e crea pericoli, ma è ancora l’Ascoli a trovare il gol con Sirocchi in ripartenza. Nel finale Sinani chiude i conti su punizione. Sconfitta netta, ma prestazione comunque di cuore.

UNDER 15: Pro Vercelli – Arezzo 2-2

Gara intensa e di alto profilo contro la capolista. L’Arezzo passa con una splendida punizione di Gianassi e mantiene il controllo, ma Albieri riporta il match in equilibrio. Gli amaranto reagiscono immediatamente e Saponaro firma il nuovo vantaggio. Occasioni su entrambi i fronti, poi nel finale la Pro Vercelli aumenta la pressione e trova il pareggio con Tamburo al 76’. Un punto importante, con qualche rimpianto per le opportunità mancate.

UNDER 14: Arezzo – Torres 3-0

Prestazione brillante dei ragazzi di Borgogni, che dominano il match e battono la Torres con autorità. Mazzi apre le danze finalizzando un assist di Ballaj, poi Anichini raddoppia dal dischetto. Nella ripresa ancora Mazzi, su ulteriore servizio di Ballaj, chiude la partita. Sicurezza difensiva, trame pulite e molti 2013 inseriti senza timore: segnali positivi e un futuro che promette bene. Ballaj e Mazzi sugli scudi.

Foto: S.S. Arezzo