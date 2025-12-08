Asfalto nuovo, tombini affogati, via dei Pianeti pronta per il diluvio universale

Dal Facebook di Luca, cittadino che un giorno camminava tranquillo e l’altro inciampava nel catrame, arriva la perla urbanistica della settimana:

«È inutile che rifate l’asfalto nuovo in via dei Pianeti… e lasciate i tombini otturati dal catrame…»

E le immagini parlano chiaro: il tombino è lì, sepolto come un reperto etrusco, asfaltato con amore e dedizione, pronto a ricevere la prossima alluvione come un secchio bucato.

Arezzo, città della Giostra e della buca eterna, questa volta raggiunge la galassia: in via dei Pianeti sembra si asfaltino anche i buchi dove l’acqua dovrebbe scendere, così invece resta su, saluta, allaga, e magari entra in casa per un caffè.

Un capolavoro di ingegneria rovesciata: “fognature tappate, problemi raddoppiati”, nuovo motto del 2025.

I commenti della popolazione, ovviamente, sono poesia:

Gian Carlo educatamente ricorda: «Quello va via… stenta a rimanere sopra il vecchio, figurati sopra la ghisa». Tradotto: fra un mese lo ritroviamo staccato e arrotolato come una pizza al taglio.

Prossimo step: piccioni con fibra ottica.

Risposta del cosmo: NO.

Insomma, ad Arezzo si rifà l’asfalto come si mette il tappeto prima di aspirare: tanto per coprire.

Il tombino respira a stento, inghiottito dal nuovo manto stradale – ma tranquilli, alle prime piogge si libera da sé. Con effetto geyser.