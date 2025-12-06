La Pieve di Santa Maria torna a splendere: completato il restauro della facciata

Una serata di festa per Arezzo: dopo nove mesi di interventi, la facciata della Pieve di Santa Maria Assunta è stata restituita alla città, completamente restaurata e protetta. Un risultato possibile grazie al contributo di tanti, tra cui la donazione di un milione di euro di Patrizio Bertelli. Nella nostra fotogallery, firmata da Felice Rogialli, i momenti più suggestivi della cerimonia inaugurale con il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, e i dettagli della facciata tornata al suo splendore.