Arezzo
sabato, Dicembre 6, 2025
La Pieve di Santa Maria torna a splendere: completato il restauro della facciata

Fotogallery dell’evento – immagini di Felice Rogialli

Una serata di festa per Arezzo: dopo nove mesi di interventi, la facciata della Pieve di Santa Maria Assunta è stata restituita alla città, completamente restaurata e protetta. Un risultato possibile grazie al contributo di tanti, tra cui la donazione di un milione di euro di Patrizio Bertelli. Nella nostra fotogallery, firmata da Felice Rogialli, i momenti più suggestivi della cerimonia inaugurale con il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, e i dettagli della facciata tornata al suo splendore.

 

