4.2 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 6, 2025
Incendio a Montevarchi e incidente stradale sul raccordo SS679: duplice intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Due emergenze in poche ore tra Montevarchi e il raccordo Arezzo-Battifolle, Vigili del Fuoco impegnati in operazioni di soccorso e sicurezza

Redazione
By Redazione

-

Serata e mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, impegnati in due distinti interventi tra Montevarchi e il raccordo Arezzo-Battifolle.

Nella serata di ieri, poco prima delle ore 18:00, una squadra della sede distaccata di Montevarchi è intervenuta per l’incendio di un’autovettura all’interno del territorio comunale. I Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando ulteriori danni e provvedendo alla completa messa in sicurezza dell’area interessata.

Questa mattina, invece, la sede Centrale del Comando di Arezzo è stata chiamata ad operare lungo il Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle (SS679) per un incidente stradale. Si è trattato di un tamponamento tra due auto, ciascuna con un solo occupante a bordo: una delle vetture, a seguito dell’impatto, è finita fuori strada terminando in un campo adiacente alla carreggiata.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario per la stabilizzazione della persona coinvolta e il successivo trasporto in ambulanza. Contestualmente, è stata effettuata la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati, oltre all’illuminazione della zona per consentire le operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei mezzi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria e la Polizia Locale di Arezzo. Il traffico sul raccordo risulta attualmente bloccato per consentire le operazioni in corso.

