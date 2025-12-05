Scosse di terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna: sciame sismico nella notte, nessun danno

Uno sciame sismico è stato registrato nella notte tra il 4 e il 5 dicembre al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, interessando in particolare i territori di Chiusi della Verna (Arezzo) e Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Le scosse, rilevate dall’Ingv tra le 22:38 di ieri e le 3:36 di questa mattina, hanno avuto una magnitudo compresa tra 2 e 2.5.

Gli eventi sismici sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione locale ma, secondo le prime informazioni, non si segnalano danni a persone o cose, né criticità significative. Non risultano, inoltre, chiamate alle forze dell’ordine o richieste di intervento.

Il fenomeno rientra nella tipologia di sciame sismico, ovvero una sequenza di scosse ravvicinate nel tempo, solitamente di bassa o moderata intensità. Pur non essendo di per sé indicativo dell’arrivo di un terremoto più forte, viene monitorato con attenzione, specie in aree considerate a rischio sismico come quella appenninica.

Le autorità restano in allerta e continuano a seguire l’evoluzione della situazione. Al momento, tuttavia, prevale il sollievo per l’assenza di danni e conseguenze per la popolazione.