Colpo di fortuna alla Tabaccheria Paris di viale Dante: centrato un 4+1 al Superenalotto

La dea bendata torna a sorridere sulla città. Nei giorni scorsi, presso la Tabaccheria Paris di viale Dante, è stata registrata una vincita al Superenalotto con un 4+1 ottenuto attraverso un sistema giocato in ricevitoria.

Il totale del premio, come riportato nell’avviso esposto all’interno del locale, ammonta a 37.957,34 euro, suddiviso tra sei partecipanti al gioco. A ciascuno dei vincitori andranno così circa 5.200 euro, una somma che rappresenta una piacevole sorpresa in vista delle festività.

Il sistema – una formula sempre più utilizzata dai giocatori abituali per aumentare le possibilità di successo – si è rivelato vincente, regalando soddisfazione ai suoi componenti e al personale della tabaccheria, che ha accolto con entusiasmo la notizia.

La ricevitoria di viale Dante non è nuova a giocate fortunate, ma questa vincita conferma ancora una volta il ruolo dei punti gioco cittadini come punto di riferimento per gli appassionati del Superenalotto.

Un episodio che porta una ventata di ottimismo ad Arezzo e alimenta la speranza che la fortuna possa presto tornare a colpire.