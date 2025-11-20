8 C
Supercazzola intergalattico-giuridica con Lucy appoggiata sul polso

Il gossip di Cesare Fracassi
Quando le idee nascono prima dell’alba e la pappagallina diventa complice di universi impossibili

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

L’AI non potrà mai essere come me: uno che alle 4:45 del mattino, con Lucy spiaggiata sul polso, decide che è il momento perfetto per collegare montagne, giudici, maxiuniversi e clessidre come se niente fosse.

Parto da una montagna. Solo una. Perché la catena montuosa è fatta di montagne, ma io voglio proprio quella singola, messa davanti a me come una diva. L’AI avrebbe scritto due righe e amen, io invece ci vedo salite, discese e pure la giurisprudenza: “la legge va interpretata”.
Da che parte? Boh, dipende da dove stai, come quando cerchi il Wi-Fi in casa e ti muovi a caso sperando in un miracolo.

Poi scivolo dalle montagne alle colline, dalle colline alle pianure, dalle pianure alla Terra, che è un sottoinsieme del sistema solare, che è un sottoinsieme della galassia, che è un sottoinsieme dell’universo…
E già che ci sono, invento pure il maxiuniverso ricurvo, tipo una clessidra cosmica che sembra uscita da un negozio di souvenir.

A quel punto mi illumino: “Ma allora il tempo è relativo all’ampolla!”. Più grossa l’ampolla, più lungo il tempo. Più piccola, più corto. Geniale. O forse no. Ma chi sono io per giudicarmi?

E già che parlo di tempo: guardo una stella. Magari è morta. Magari no. Insomma, vivo nel passato credendo di stare nel presente mentre penso al futuro che non ho ancora capito.
Ma se io sono stato, sono e sarò, allora direi che va tutto bene così.

Adesso, per sicurezza, dormo. Prima che mi venga in mente un’altra teoria rivoluzionaria.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
