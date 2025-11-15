13.8 C
Incidente tra moto e auto a Cà Raffaello: uomo di 69 anni perde la vita

Mobilitato un ingente dispiegamento di soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare

È stato attivato alle 12.05 l’allarme al 118 della ASL TSE per un grave incidente avvenuto lungo la SP258, in località Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda. Lo scontro ha coinvolto una moto e un’auto, rendendo necessario l’intervento immediato di numerosi mezzi di soccorso.
Sul posto sono arrivati il BLSD della Misericordia di Badia Tedalda e l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. È stato attivato anche Pegaso 1 da Firenze, che tuttavia non è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Il Coordinamento Operativo Territoriale ha richiesto ulteriore supporto, coinvolgendo il medico di continuità assistenziale e Romagna Soccorso, che ha inviato un’ambulanza medicalizzata da Novafeltria.
Presenti anche le forze dell’ordine del territorio e i vigili del fuoco di Sansepolcro, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.
Purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari, per un uomo di 69 anni coinvolto nell’incidente non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio delle autorità competenti.

