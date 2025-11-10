14.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 10, 2025
type here...
HomeCronacheSportTroppa Mens Sana per il Centro Tecnico BM: ad Arezzo finisce 75-93

Troppa Mens Sana per il Centro Tecnico BM: ad Arezzo finisce 75-93

La Mens Sana domina al Palasport Estra: non bastano i 23 punti di Toia, Prosek trascina gli ospiti alla vittoria

Redazione
By Redazione

-

Il Centro Tecnico BM si arrende al Palasport Estra contro una Mens Sana Note di Siena che conferma tutto il proprio valore e la posizione d’alta classifica. Gli amaranto tengono testa agli ospiti soltanto nella prima frazione, prima di cedere alla distanza sotto i colpi di uno scatenato Prosek, autore di 30 punti.

L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre che si sfidano a viso aperto. Siena trova il primo vero strappo nel finale di periodo, quando un parziale di 8-0 firmato da Prosek e Nepi fissa il punteggio sul 18-22.

Nel secondo quarto la Mens Sana accelera, imponendo un ritmo elevato che mette in difficoltà Arezzo. Prosek è una sentenza dall’arco (5/6 nel solo primo tempo) e consente agli ospiti di andare al riposo sul +12 (37-49), nonostante i 15 punti di un combattivo Toia.

Al rientro la SBA tenta più volte di rifarsi sotto, ma Siena controlla con autorità, sfruttando la verve offensiva dei propri esterni. Non bastano le iniziative di Pieri, Rapini e Lemmi — quest’ultimo tornato in campo dopo lo stop — per invertire l’inerzia del match. Nel finale, la tensione sale e coach Fioravanti, già sanzionato, deve lasciare la panchina dopo il secondo tecnico.

La Mens Sana amministra il vantaggio fino alla sirena conclusiva, chiudendo sul 75-93 un match interpretato con grande solidità. Al termine, comunque, gli applausi del Palasport Estra premiano l’impegno del Centro Tecnico BM, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti.

Parziali: 18-22; 37-49; 53-67

Tabellini
Centro Tecnico BM: Toia 23, Pieri 12, Rapini 10, Lemmi 8, Cazzanti 7, Corradossi 6, Pelucchini 4, Vagnuzzi 5; Damasco, Raguzzi, Francesconi, Marcantoni n.e. — All. Fioravanti, Ass. Liberto

Note di Siena: Prosek 30, Nepi 15, Cerchiaro 14, Pucci 7, Pannini 6, Jokic 9, Belli 4, Yarbanga 4, Perin 2, Calviani 2, Moretti, Ferranti n.e. — All. Vecchi, Ass. Zanotti, Innocenti

Nota positiva per la SBA il rientro di Lemmi, utile in vista dei prossimi impegni.

Articoli correlati:

SBA beffata nel finale: a Torino la rimonta del Don Bosco Crocetta costa caro agli amaranto Trionfo dell’A.K.A. Arezzo alla Coppa Toscana Giovanissimi: 26 medaglie e primo posto assoluto Arezzo, via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali: una struttura in più e nuovi spazi riservati Tripletta vincente per il Team Ciabini: Masciotti primo e Bastianini terzo a Cremona nel CIV Classic Sofia Sennati conquista il titolo italiano di Gym Boxe: un trionfo dedicato al padre di Lino Valtiberina Tennis inarrestabile: promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie Arezzo ospita la 11ª Coppa dei Campioni AIA: in campo dodici sezioni arbitrali dal 20 al 22 giugno L’Under13 femminile della Scuola Basket Arezzo conquista la Coppa Toscana

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ritrovato l’elicottero disperso: morti due imprenditori
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024