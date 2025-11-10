Troppa Mens Sana per il Centro Tecnico BM: ad Arezzo finisce 75-93

Il Centro Tecnico BM si arrende al Palasport Estra contro una Mens Sana Note di Siena che conferma tutto il proprio valore e la posizione d’alta classifica. Gli amaranto tengono testa agli ospiti soltanto nella prima frazione, prima di cedere alla distanza sotto i colpi di uno scatenato Prosek, autore di 30 punti.
L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre che si sfidano a viso aperto. Siena trova il primo vero strappo nel finale di periodo, quando un parziale di 8-0 firmato da Prosek e Nepi fissa il punteggio sul 18-22.
Nel secondo quarto la Mens Sana accelera, imponendo un ritmo elevato che mette in difficoltà Arezzo. Prosek è una sentenza dall’arco (5/6 nel solo primo tempo) e consente agli ospiti di andare al riposo sul +12 (37-49), nonostante i 15 punti di un combattivo Toia.
Al rientro la SBA tenta più volte di rifarsi sotto, ma Siena controlla con autorità, sfruttando la verve offensiva dei propri esterni. Non bastano le iniziative di Pieri, Rapini e Lemmi — quest’ultimo tornato in campo dopo lo stop — per invertire l’inerzia del match. Nel finale, la tensione sale e coach Fioravanti, già sanzionato, deve lasciare la panchina dopo il secondo tecnico.
La Mens Sana amministra il vantaggio fino alla sirena conclusiva, chiudendo sul 75-93 un match interpretato con grande solidità. Al termine, comunque, gli applausi del Palasport Estra premiano l’impegno del Centro Tecnico BM, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti.
Parziali: 18-22; 37-49; 53-67
Tabellini
Centro Tecnico BM: Toia 23, Pieri 12, Rapini 10, Lemmi 8, Cazzanti 7, Corradossi 6, Pelucchini 4, Vagnuzzi 5; Damasco, Raguzzi, Francesconi, Marcantoni n.e. — All. Fioravanti, Ass. Liberto
Note di Siena: Prosek 30, Nepi 15, Cerchiaro 14, Pucci 7, Pannini 6, Jokic 9, Belli 4, Yarbanga 4, Perin 2, Calviani 2, Moretti, Ferranti n.e. — All. Vecchi, Ass. Zanotti, Innocenti
Nota positiva per la SBA il rientro di Lemmi, utile in vista dei prossimi impegni.