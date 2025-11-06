15.6 C
Comune di Arezzo
Guida la tua mano che porta il cibo dal piatto alla bocca

Dott. Pierluigi Rossi
Ossessionati dall’inutile calcolo delle calorie, diamo importanza al cibo sulla tavola mentre la vera chiave per la salute e per recuperare e mantenere un sano peso-immagine corporea sta nella fase post-prandiale.

Noi siamo diversi dopo ogni pasto rispetto a prima: ogni volta che mangiamo, il nostro sangue cambia composizione in base agli alimenti ingeriti.

Non mangiamo “calorie”, ma molecole:

  • carboidrati
  • proteine
  • lipidi
  • minerali e vitamine
  • fibra
  • modulatori genici
  • acqua

Due persone possono mangiare un piatto di pasta o una porzione di formaggio: entrambi gli alimenti possono apportare 400 kcal, ma avranno una composizione del sangue diversa.

  • Chi ha mangiato pasta → aumento glicemia + insulina
  • Chi ha mangiato formaggio → aumento trigliceridi + amminoacidi

Mangiamo 2–3 kg di cibo al giorno.

IL CORPO DOPO IL PASTO

La variabile che cambia più rapidamente è la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue).
Entro 1 ora dall’inizio del pasto si raggiunge il picco glicemico, accompagnato da un aumento dell’insulina, l’ormone del dopo pasto.

 Più insulina = più accumulo di grasso corporeo

Per mantenere un peso adeguato e vivere in salute, è consigliabile mantenere bassa la glicemia post-prandiale.

TRIGLICERIDI E COLESTEROLO

I trigliceridi aumentano nel sangue più tardi rispetto alla glicemia: si raggiunge il picco lipemico dopo circa 3 ore dal pasto.

Essi vengono trasportati dalla lipoproteina VLDL, prodotta dal fegato, che rilascia trigliceridi alle cellule trasformandosi poi in LDL-colesterolo (“cattivo”).

 Più grassi e carboidrati ingeriamo → più insulina, VLDL e LDL

Per ridurre l’LDL-colesterolo è utile:
ridurre i grassi alimentari
ridurre il carico di carboidrati per pasto

PERCHÉ È IMPORTANTE

Abbiamo almeno 3 contatti quotidiani con il cibo: colazione, pranzo e cena.
Ogni pasto crea un sangue diverso.

Se il picco dei trigliceridi avviene 3 horas dopo il pasto, e consumiamo 3 pasti al giorno, il sangue può restare ricco di trigliceridi per tutto il giorno.

Più trigliceridi nel sangue = più accumulo di grasso addominale

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
