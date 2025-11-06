Guida la tua mano che porta il cibo dal piatto alla bocca

Ossessionati dall’inutile calcolo delle calorie, diamo importanza al cibo sulla tavola mentre la vera chiave per la salute e per recuperare e mantenere un sano peso-immagine corporea sta nella fase post-prandiale.
Noi siamo diversi dopo ogni pasto rispetto a prima: ogni volta che mangiamo, il nostro sangue cambia composizione in base agli alimenti ingeriti.
Non mangiamo “calorie”, ma molecole:
- carboidrati
- proteine
- lipidi
- minerali e vitamine
- fibra
- modulatori genici
- acqua
Due persone possono mangiare un piatto di pasta o una porzione di formaggio: entrambi gli alimenti possono apportare 400 kcal, ma avranno una composizione del sangue diversa.
- Chi ha mangiato pasta → aumento glicemia + insulina
- Chi ha mangiato formaggio → aumento trigliceridi + amminoacidi
Mangiamo 2–3 kg di cibo al giorno.
IL CORPO DOPO IL PASTO
La variabile che cambia più rapidamente è la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue).
Entro 1 ora dall’inizio del pasto si raggiunge il picco glicemico, accompagnato da un aumento dell’insulina, l’ormone del dopo pasto.
Più insulina = più accumulo di grasso corporeo
Per mantenere un peso adeguato e vivere in salute, è consigliabile mantenere bassa la glicemia post-prandiale.
TRIGLICERIDI E COLESTEROLO
I trigliceridi aumentano nel sangue più tardi rispetto alla glicemia: si raggiunge il picco lipemico dopo circa 3 ore dal pasto.
Essi vengono trasportati dalla lipoproteina VLDL, prodotta dal fegato, che rilascia trigliceridi alle cellule trasformandosi poi in LDL-colesterolo (“cattivo”).
Più grassi e carboidrati ingeriamo → più insulina, VLDL e LDL
Per ridurre l’LDL-colesterolo è utile:
ridurre i grassi alimentari
ridurre il carico di carboidrati per pasto
PERCHÉ È IMPORTANTE
Abbiamo almeno 3 contatti quotidiani con il cibo: colazione, pranzo e cena.
Ogni pasto crea un sangue diverso.
Se il picco dei trigliceridi avviene 3 horas dopo il pasto, e consumiamo 3 pasti al giorno, il sangue può restare ricco di trigliceridi per tutto il giorno.
Più trigliceridi nel sangue = più accumulo di grasso addominale