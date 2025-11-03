12.8 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 3, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaMorte dopo il trattamento antitarlo: indagato il titolare della ditta. La casa...

Morte dopo il trattamento antitarlo: indagato il titolare della ditta. La casa resta sotto sequestro

Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Peruzzi, 66 anni, di Alberoro. Il marito, dimesso dall’ospedale, aveva accusato sintomi da intossicazione. Accertamenti in corso sulle sostanze chimiche usate nel trattamento

Redazione
By Redazione

-

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Antonella Peruzzi, la donna di 66 anni deceduta domenica 26 ottobre nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dopo un trattamento antitarlo eseguito pochi giorni prima all’interno della casa. La Procura di Arezzo ha infatti iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della ditta specializzata che aveva effettuato l’intervento.

L’iscrizione, spiegano gli inquirenti, è un atto dovuto per permettere alla difesa di partecipare agli accertamenti tecnici già disposti dal pubblico ministero. Il fascicolo, inizialmente aperto contro ignoti (modello 44), è ora passato a modello 21, ovvero a carico di persona nota, anche solo in via precauzionale.

Intanto proseguono le analisi tossicologiche sulle provette biologiche prelevate al marito della vittima, che era stato ricoverato dopo aver accusato sintomi compatibili con un’intossicazione e che è stato dimesso domenica 2 novembre dall’ospedale. I campioni saranno inviati ai laboratori di tossicologia forense, dove verranno cercate eventuali tracce di sostanze chimiques riconducibili ai prodotti impiegati nel trattamento antitarlo.

Se gli esami dovessero confermare la pista dell’avvelenamento accidentale, la Procura potrebbe disporre la riesumazione della salma di Antonella Peruzzi per procedere con autopsia e ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, la casa di Alberoro, situata a pochi passi dalla chiesa dove nei giorni scorsi si sono svolti i funerali della donna, resta sotto sequestro. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnati in rilievi ambientali e analisi dell’aria e dei materiali per accertare la presenza di eventuali residui tossici.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi e verificare se le esalazioni dei prodotti utilizzati nel trattamento possano aver avuto un ruolo determinante nel decesso della 66enne.

Articoli correlati:

Polstrada di Arezzo sventa un maxi contrabbando: sequestrati 62 quintali di sigarette, arrestati due uomini Tragedia a Monte San Savino: donna muore, il marito lotta per la vita. Sospetto avvelenamento da pesticidi Nuova truffa via Sms: attenzione ai falsi messaggi “svuotacariche” Ottantenne cade da un olivo a Monte Giovi: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi con l’elisoccorso Due arresti e un ordine di carcerazione: intensificati i controlli della Polizia di Stato in città Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco Nuova aggressione al terminal bus di Arezzo: denunciato l’uomo già protagonista di un episodio simile a maggio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco
Articolo successivo
Aspettando Perugia… fateci andare!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024