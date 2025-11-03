12.8 C
Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Scontro tra due vetture poco dopo le 13.00 nei pressi di Policiano. Un uomo di 82 anni e una donna di 40 sono stati trasportati in codice 3 rispettivamente a Careggi e al San Donato. Un occupante è rimasto incastrato nell’abitacolo e soccorso dai Vigili del Fuoco, poi affidato al 118 e trasportato in ospedale

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di Policiano, dove due automobili si sono scontrate, una delle quali si è ribaltata su un fianco.

L’allarme è scattato alle ore 13:01, con l’attivazione del 118 della ASL TSE, che ha inviato sul posto un importante dispositivo di soccorso: un’auto infermierizzata, un’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, i mezzi della Misericordia di Arezzo e della Croce Rossa Italiana di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo e agli Agenti della Polizia Municipale.

All’arrivo delle squadre di emergenza, uno degli occupanti, un uomo di 82 anni, risultava incastrato all’interno del veicolo ribaltato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di estricazione del ferito, che è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice 3 all’ospedale Careggi di Firenze.
Anche una donna di 40 anni, coinvolta nello scontro, è rimasta ferita ed è stata trasferita in codice 3 al pronto soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di legge e gestito la viabilità sulla SR71, che ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

