16 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 2, 2025
type here...
HomeBlogs“Fratelli coltelli” e…solitudini dorate

“Fratelli coltelli” e…solitudini dorate

Tra legami di sangue e scelte del cuore: riflessioni su fratellanza, solitudine e amore autentico

Sabina Sabrina Crivellari
By Sabina Sabrina Crivellari

-

“Avere fratelli…penso sia un grande dono, ma non sempre significa sentirsi compresi, sostenuti.
Essere figli unici non sempre significa sentirsi soli.
La vita ci insegna che i legami veri non dipendono dal sangue,
ma dal cuore.

Avere fratelli è come vivere in una piccola foresta: ci si urta, ci si protegge, ci si perde e ci si ritrova.
È un amore che a volte graffia, ma che lascia radici profonde.
Da bambini si divide tutto — la stanza, i giochi, perfino le attenzioni dei genitori — e quella condivisione diventa una “scuola di vita”.
Si impara a cedere, a difendersi, a perdonare.
Ma col tempo arrivano anche le ombre: differenze di carattere, di abitudini quotidiane, gelosie, incomprensioni, eredità che diventano pretesti per vecchi rancori.
A volte, purtroppo, basta anche solo una parola non detta, o non detta bene, per separare chi da piccolo dormiva nello stesso letto.

Eppure, tra fratelli, c’è anche il dono più grande: la memoria condivisa.
Solo un fratello può capire com’era quel Natale del ’72, il profumo del sugo della mamma, la voce del padre quando chiamava a tavola, i dispetti o le coccole degli animali di casa…
Ci si sostiene nei momenti duri, ci si guarda e ci si capisce senza parlare.
È un legame imperfetto, ma spesso, almeno nel 50% dei casi…indistruttibile.

Il figlio unico, invece, percorre una strada diversa: più silenziosa, più libera, ma anche più solitaria.
Ha tutto per sé — le attenzioni, lo spazio, le possibilità — e impara presto l’arte dell’autonomia.
Non deve dividere nulla, ma non può neppure condividere davvero.
Quando il mondo gli pesa, non ha un fratello con cui spartire la fatica o la gioia.
Eppure, in quella solitudine, sviluppa una forza speciale: la capacità di bastarsi, di ascoltarsi, di creare un universo interiore tutto suo.

Essere figlio unico può voler dire non avere un testimone della propria storia, ma anche poter scegliere liberamente i propri legami.
Avere fratelli può voler dire non sentirsi mai soli, ma anche dover imparare ogni giorno la difficile arte della convivenza.

Poi c’è un terzo destino, in entrambi i casi, che non dipende dal sangue: ma può essere quello dei fratelli scelti.
A volte la vita mette sul nostro cammino persone che diventano “famiglia”, anime affini che ci comprendono senza spiegazioni.
Non sempre dura: ci sono amicizie che si rivelano fragili, interessate, ingannevoli.
Delusioni che lasciano ferite profonde, come quella che ho conosciuto anch’io, dopo quarant’anni di fiducia.
Ma non per questo bisogna smettere di credere.
(Non avevo colto alcuni segnali).
Perché, qualche volta, può accadere veramente il miracolo: si incontra un fratello di vita, uno che non porta il tuo cognome ma ti cammina accanto come se lo facesse da sempre e non ti tradisce (come quello che invece è capitato a me).

Alla fine, che si nasca soli o in mezzo a molti, la vita ci chiede la stessa cosa:
imparare ad amare senza possedere, a restare senza trattenere, a credere ancora, anche dopo le delusioni.

Perché i “fratelli di sangue” ci insegnano a condividere,
i figli unici ci insegnano a resistere,
e i fratelli dell’anima ci insegnano che, nonostante tutto, vale sempre la pena di aprire il proprio cuore e di credere che possa durare per sempre.”

S.S.C.

Articoli correlati:

Favole dell’abbandono: l’unica lente Favole dell’abbandono: La scarpina Due scuole di pensiero La conta Punta di lancia Vespa si ano Pennuti birbi con omaggio a Lele Luzzati Niburi, Combo e il Ritorno di Ugo e Pino

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Oroscopo provocatorio e pungente dal 3 al 9 novembre 2025
Articolo successivo
AUTOULVAGGO A MANO! — L’Egiziano lava tutto… tranne l’italiano!
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari, nata a Milano nel 1955, si trasferisce a Melzo nel 1990. Membro del “GAM” dal 1997, partecipa a mostre locali esplorando diverse tecniche artistiche: ritratti a matita, dipinti a olio, sculture in argilla e quadri in resina. Ha fondato una galleria d’arte e una scuola di cake design. Il quotidiano Il Giorno ha descritto via Napoli 37 come “la Montmartre di Melzo”. Attualmente, si dedica principalmente alla scrittura.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024