Oroscopo provocatorio e pungente dal 3 al 9 novembre 2025

“Le stelle sono stanche di voi”

Le stelle questa settimana non vogliono sentire lamentele. Sono già stressate da Marte che fa i capricci e Venere che si rifiuta di smettere di flirtare con Saturno. Quindi se ti senti confus*, agitato o inspiegabilmente affamato alle 2 del mattino: sì, è colpa tua.
Ma tranquillo: l’universo ha deciso di offrirti una settimana di lezioni travestite da disastri.
Segno per segno, vediamo chi cadrà con stile e chi senza.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Impaziente come sempre, vuoi tutto subito. Peccato che “subito” non sia una misura di tempo riconosciuta dagli altri esseri umani. Prova a non mandare a quel paese chi ti chiede “puoi aspettare un attimo?”.
Consiglio cosmico: respira prima di rispondere, o finirai per rovinare anche le relazioni con gli elettrodomestici.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai la tentazione di spendere soldi per sentirti meglio. Le stelle ti dicono: fallo! Ma poi non lamentarti se ceni a pane e orgoglio per il resto del mese.
Consiglio cosmico: il lusso non cura le ferite interiori, ma aiuta a posticiparle con eleganza.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Dici tutto e il contrario di tutto nella stessa frase. Gli altri non ti capiscono, ma tu ti senti un genio incompreso. Forse sei solo stanco. O fastidiosamente brillante.
Consiglio cosmico: scegli una versione di te e mantienila per almeno 24 ore. Record personale.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Emotivamente instabile? No, semplicemente umano. Ma smettila di usare la nostalgia come scusa per non cambiare.
Consiglio cosmico: piangi, ma poi asciugati e fai qualcosa di utile. Tipo vivere.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di attenzioni? Davvero? Non si era notato. Ti aspetta una settimana in cui qualcuno ti ruba la scena e tu reagisci come se ti avessero tolto l’ossigeno.
Consiglio cosmico: applaudi chi brilla: così sembri generoso, non disperato.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Ti stai stressando per cose che nessuno noterà mai. È la tua forma di meditazione, vero?
Consiglio cosmico: lascia qualcosa imperfetto. Il mondo non crollerà. (Anche se tu sì, un po’.)

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Vuoi piacere a tutti, ma ti sei scordat* di piacere a te. E quella bilancia interiore? Rotti i piatti da un pezzo.
Consiglio cosmico: scegli. Qualunque cosa. Basta che non sia “ci penso domani”.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Passionale, misterios*, e un po’ troppo orgoglioso per ammettere che hai sbagliato. Gli astri ti osservano con popcorn in mano.
Consiglio cosmico: dire “ho torto” non ti ucciderà. Forse.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi partire, scappare, vivere avventure… ma il conto in banca ti ricorda che sei un bipede domestico.
Consiglio cosmico: esplora il mondo interiore: è gratis e pure pericoloso.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Hai un piano per tutto, anche per i tuoi fallimenti. Impressionante, ma deprimente.
Consiglio cosmico: lascia spazio al caso. Non tutto può essere sotto controllo. Anche il Wi-Fi.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Idee geniali, zero voglia di applicarle. Ti piace tanto rivoluzionare il mondo… dal divano.
Consiglio cosmico: agisci. O almeno alzati a fare il caffè mentre pensi alla rivoluzione.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Ti innamori di chiunque ti sorrida, anche del barista, del postino e della tua stessa immagine riflessa.
Consiglio cosmico: l’amore non è Netflix: non serve fare binge-watching.

 

 “La settimana delle verità scomode”

Dal 3 al 9 novembre le stelle vogliono solo una cosa: che tu la smetta di cercare segni dove non ce ne sono. Non è destino: sei tu che ti infili sempre negli stessi casini.Ma tranquillo: il cielo non ti giudica. Ti guarda, ride un po’, e poi ti manda un’altra opportunità travestita da problema.
Buona fortuna, anima incasinata: te la sei guadagnata.

