Rissa nella notte ad Arezzo: due feriti trasportati in ospedale

Rissa nella notte ad Arezzo: due feriti trasportati in ospedale

Intervento del 118 alle prime ore del mattino in via Donat-Cattin, due persone ferite e trasportate al San Donato di Arezzo

Attivato alle ore 4:47 il 118 della Asl Toscana Sud Est per una rissa scoppiata in via Carlo Donat-Cattin, nei pressi di un locale pubblico ad Arezzo.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Monte San Savino (BLSD) e della Croce Rossa di Arezzo Alfa 1, insieme alle forze dell’ordine.
Un uomo di 23 anni e un’altra persona, di cui non sono ancora note le generalità, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2 (condizioni di media gravità).
Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali responsabilità.

