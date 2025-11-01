15.6 C
Nuova truffa via Sms: attenzione ai falsi messaggi "svuotacariche"

Nuova truffa via Sms: attenzione ai falsi messaggi “svuotacariche”

Federconsumatori e Caaf Cgil Arezzo mettono in guardia: non richiamate numeri che iniziano con 899, 893 o 892

Federconsumatori e Caaf Cgil Arezzo lanciano l’allarme su una nuova truffa telefonica che sta circolando in queste settimane.
Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio con questo testo:

“Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899 021263 oppure 89342258 per comunicazioni che la riguardano.”

Il messaggio, spiegano Chiara Rubbiani, presidente di Federconsumatori, e Ida Forni, responsabile di area del Caaf Cgil Toscana di Arezzo, è una truffa.
“Le numerazioni indicate non appartengono al Caaf Cgil Arezzo – chiariscono – e, inoltre, i numeri che iniziano con 899, 893 o 892 sono numerazioni a tariffa speciale, con costi aggiuntivi non inclusi nel piano telefonico.”

Richiamando quei numeri, si rischia di vedersi svuotato il credito residuo o addebitati importi molto elevati.
Il messaggio è scritto in modo da creare una falsa sensazione di urgenza, spingendo l’utente a contattare immediatamente i numeri indicati.

Federconsumatori invita i cittadini a non rispondere né richiamare, e a segnalare ogni caso sospetto:
“Solo così – concludono Rubbiani e Forni – possiamo intervenire presso le Autorità competenti per far sanzionare e bloccare queste pratiche commerciali scorrette.”

