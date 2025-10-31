16.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 31, 2025
Polstrada di Arezzo sventa un maxi contrabbando: sequestrati 62 quintali di sigarette, arrestati due uomini

L’intuito degli agenti della Polizia Stradale di Arezzo porta al sequestro di un carico di 312.000 pacchetti di sigarette nascoste in un autoarticolato nell’area di servizio di Montepulciano Est

Un controllo di routine sull’Autostrada del Sole si è trasformato in un’importante operazione antidroga della Polizia Stradale di Arezzo. Due cittadini polacchi di 46 e 41 anni sono stati arrestati per contrabbando di sigarette, dopo il sequestro di un carico illecito di oltre 62 quintali di tabacco lavorato estero, destinato al mercato nero.

È successo nell’area di servizio Montepulciano Est (SI), dove una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha notato un’autovettura con targa straniera. Il controllo, apparentemente ordinario, ha preso una piega diversa quando gli agenti hanno trovato tra i documenti del conducente una lettera di vettura internazionale (CMR) — un documento che accompagna le merci, ma che non avrebbe dovuto trovarsi a bordo di un’auto vuota.

Un dettaglio che ha acceso i sospetti: quell’uomo poteva essere la “staffetta” di un carico nascosto. Gli agenti hanno così esteso la verifica ai mezzi pesanti in sosta, individuando poco dopo un autoarticolato con targa della stessa nazionalità, il cui conducente possedeva una copia identica della CMR.

I due veicoli e i loro conducenti sono stati scortati alla caserma della Polizia Stradale di Battifolle per accertamenti. L’apertura del container ha confermato i sospetti: 26 bancali contenenti 312.000 pacchetti di sigarette, tra cui marche note come Winston, Marlboro e Regina.

Il carico, dal peso complessivo di 62 quintali, è stato sequestrato con il supporto del Gruppo Guardia di Finanza di Arezzo, mentre i due uomini sono stati arrestati per contrabbando.

