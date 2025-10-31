Arezzo, Saione. Pusher con la bocca piena di droga: arrestato dalla Squadra Mobile in pieno giorno

Aveva la bocca piena di palline di droga — eroina, cocaina e hashish — per nascondere le dosi pronte allo spaccio. Un uomo di circa trent’anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo nel quartiere Saione, da tempo considerato una delle aree più sensibili per il traffico di stupefacenti.

L’operazione è scattata nella mattinata di giovedì, durante un servizio mirato di contrasto allo spaccio disposto e coordinato dal dirigente della Squadra Mobile, dottor Davide Comito. Gli agenti hanno individuato l’uomo mentre si muoveva a piedi tra una strada e l’altra, tenendo contatti rapidi con alcuni assuntori abituali della zona.

Quando i poliziotti lo hanno fermato in via Archiano, una traversa tra via Guelfa e via Arno, lo spacciatore ha cercato di disfarsi della sostanza che aveva con sé. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento e dal silenzio ostinato, hanno scoperto che l’uomo nascondeva in bocca tre palline contenenti la droga, avvolte nella carta e pronte per essere vendute.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari, entrambi sequestrati. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.