Maxi truffa nel fotovoltaico da 80 milioni: operazione “Cagliostro”, perquisizioni anche ad Arezzo

Operazione “Cagliostro”: smantellato un sistema piramidale che prometteva investimenti “green” nel fotovoltaico. Sequestri e perquisizioni anche in provincia di Arezzo

Scoperto un sistema piramidale che prometteva guadagni “green”. Sequestrati conti, criptovalute e beni di lusso.

Anche la provincia di Arezzo è finita al centro di una vasta operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato contro una presunta maxi truffa nel settore del fotovoltaico, che avrebbe coinvolto migliaia di risparmiatori in tutta Italia.
All’alba di martedì 28 ottobre, i militari delle Fiamme Gialle e gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e sequestri anche nel territorio aretino, nell’ambito dell’operazione “Cagliostro”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna.

L’inchiesta, diretta dal pubblico ministero Marco Imperato, ha portato al sequestro del sito web www.voltaiko.com, ritenuto la piattaforma principale attraverso cui venivano promossi falsi investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Contestualmente sono stati bloccati 95 conti correnti, insieme a criptovalute, dispositivi elettronici, lingotti d’oro e beni di lusso.

Il “green” come esca per una truffa a catena

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale – con base operativa all’estero ma ramificazioni in diverse regioni italiane – avrebbe messo in piedi un vero e proprio sistema piramidale travestito da progetto ecologico.
La proposta era semplice e accattivante: investire nel “noleggio” di pannelli fotovoltaici installati in Paesi ad alta produttività energetica, con la promessa di rendimenti mensili o trimestrali in “energy point”.
Peccato che quegli impianti non esistessero affatto. Le somme versate dagli investitori, circa 80 milioni di euro complessivi, venivano in realtà utilizzate per pagare i guadagni dei primi aderenti, secondo il classico schema Ponzi.

Arezzo tra le province coinvolte

Le perquisizioni effettuate in provincia di Arezzo hanno consentito di sequestrare materiale informatico e documentazione contabile ritenuti di grande interesse investigativo.
Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire il ruolo dei soggetti locali e la rete dei procacciatori che, in tutta Italia, avrebbero convinto circa 6.000 persone a investire nella piattaforma Voltaiko.

Un’indagine di respiro nazionale

L’operazione “Cagliostro” è il risultato di un lavoro congiunto tra il Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia-Romagna, con il supporto delle sezioni operative di varie regioni e dei reparti territoriali delle Fiamme Gialle di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara e Ragusa.

