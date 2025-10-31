15.3 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 31, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoMauro Valenti: “Scelgo di non partecipare al bando per il Capodanno 2025–2026...

Mauro Valenti: “Scelgo di non partecipare al bando per il Capodanno 2025–2026 di Arezzo”

Una decisione di coerenza e trasparenza: Valenti rinuncia al bando comunale e indica BigMama come artista ideale per la festa di fine anno.

Redazione
By Redazione

-

Dichiarazione di Mauro Valenti

Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non partecipare al bando per l’evento di fine anno 2025 del Comune di Arezzo. Pur avendo preso parte con soddisfazione all’edizione precedente, quest’anno alcune dinamiche emerse mi hanno portato a fare un passo indietro.

Per la festa suggerisco un’artista che stimo e conosco bene, BigMama, già ospite di Arezzo Wave e dei nostri eventi internazionali, a cui auguro un grande successo. Con questa scelta intendo mantenere la mia linea di trasparenza e correttezza, confidando che pubblico e partner comprendano che, a volte, è meglio fare un passo indietro.

Un augurio di buon lavoro e in bocca al lupo a tutti i partecipanti.

Arezzo, 31 ottobre 2025
Mauro Valenti
Presidente Fondazione Arezzo Wave Italia

Articoli correlati:

Attimi di Giostra: la lettura del Bando Giovani stelle della musica classica ad Arezzo Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana Festival dello Spirito ad Arezzo: pellegrinaggio e cammini di fede lungo la Via Romea Germanica Torna ArezzoWave Love Contest & Festival 2025 Firelight, il giovane talento di Sansepolcro che conquista la scena musicale italiana Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Scelgo Arezzo: “Società partecipate, serve una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini”
Articolo successivo
Arezzo, capitale del cacone libero!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024