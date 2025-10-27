Davide e Chiara Romani conquistano l’Europa: gli aretini vincono l’Europa Bachata Competition a Milano!

Dopo i successi nazionali e internazionali degli ultimi anni, i fratelli Davide e Chiara Romani aggiungono un nuovo, straordinario traguardo al loro percorso di eccellenza nel mondo della danza.

Domenica 26 ottobre 2025, i maestri e ballerini della scuola La Danzeria di Arezzo hanno conquistato il 1° posto all’Europa Bachata Competition, una delle competizioni più prestigiose del circuito internazionale, svoltasi a Milano.

Con la loro energia, tecnica impeccabile e un’eleganza ormai riconosciuta in tutta Europa, Davide e Chiara hanno incantato la giuria e il pubblico, portando sul palco una performance di altissimo livello che ha confermato il loro talento e la loro continua crescita artistica.

Il successo all’Europa Bachata Competition arriva dopo una serie di importanti riconoscimenti:

nel 2022 , i due fratelli si erano laureati Campioni Nazionali Italiani di Bachata Showcase ,

mentre lo scorso luglio 2025, avevano trionfato alla Universal Dance League, affermandosi tra i migliori interpreti internazionali della disciplina.

“È con grandissimo orgoglio che presentiamo i nuovi campioni d’Europa di Bachata: Davide y Chiara Romani!” – si legge nei canali ufficiali della scuola La Danzeria, che festeggia l’ennesimo titolo dei suoi talentuosi maestri.

Un successo che non solo porta ancora una volta Arezzo sul podio del panorama mondiale della danza, ma che conferma come la passione, la dedizione e la fratellanza possano trasformarsi in pura arte sul palcoscenico.

Complimenti Davide e Chiara, campioni d’Europa di Bachata 2025!