17.3 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 26, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCane adottato diventa mascotte di un sottomarino: “ “è la notizia più...

Cane adottato diventa mascotte di un sottomarino: “è la notizia più importante della provincia di Arezzo di questa domenica!”

Arezzo in visibilio: la notizia più importante della domenica! “’Un c’è lavoro, l’ospedale cade a pezzi… ma il cane naviga sott’acqua, evviva!”

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Non si parla d’altro.
Bar, parrucchieri, edicole e gruppi WhatsApp della Val di Chiana in fermento: “Hai sentito?! Un cane del Casentino ora sta su un sottomarino inglese!”
La provincia intera si riscopre patriottica… ma a quattro zampe.

Dopo anni di disoccupazione, strade bucate e treni soppressi, finalmente una buona notizia: un cane ha trovato lavoro.
E pure all’estero.
Altro che fuga dei cervelli: questa è la fuga dei collari.

Secondo il quotidiano “serio”, la storia commovente di Achilles avrebbe “commosso il mondo”.
Ma ad Arezzo la commozione è durata cinque minuti, poi qualcuno ha chiesto:

“Ma i cani inglesi li pagano in sterline o in croccantini?”

Un commentatore locale, leggendo la locandina appesa fuori dall’edicola (“CANE ADOTTATO DIVENTA MASCOTTE DI UN SOTTOMARINO”), ha esclamato:

“’Un ci posso credere! È la notizia più importante della provincia di Arezzo di questa domenica!”

E aveva ragione.
Perché se il cane casentinese ora viaggia sott’acqua, noi restiamo a galla solo per miracolo.

Gli inglesi lo chiamano “Achilles”, ma da noi ormai è diventato “Cagnolino d’Acciaio”.
Il primo casentinese che, invece di emigrare a Londra per lavare piatti, va sotto il mare a fare la mascotte.
E forse, a pensarci bene, lui è quello che ha capito tutto:
meglio un sottomarino che un condominio ad Arezzo.

Articoli correlati:

Arezzo 2026: la giostra dei candidati: tutti pronti, nessuno parte La testa di cazzo colpisce ancora! Ad Arezzo tornano i sacchi della morte e nessuno muove un dito (ma si tappa il naso) Asfalto a pezzi e cittadini a metà!   Ad Arezzo anche le strade fanno differenze di classe Arezzo brucia di gioia: l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti! Alpe di Poti, “recupero” da manuale: la targa di Pantani nel fosso e L’eternit a fare da sponsor Missione “Salvate la Nutria!” – Eroi o Matti del Fosso? Arezzo Wave chiama, il sindaco mette in silenzioso Una nota a settimana toglie il sindaco di torno

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Scontro tra scooter e auto in via Sala Vecchia: due uomini feriti e trasportati al Pronto Soccorso di Arezzo
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024