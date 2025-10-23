16.2 C
Comune di Arezzo
Asfalto a pezzi e cittadini a metà!   Ad Arezzo anche le strade fanno differenze di classe

Asfalti a macchia di leopardo, risposte cafone dagli uffici e cittadini trattati come scarti di cantiere: ad Arezzo la strada finisce… ma solo per qualcuno

Gino Perticai
-

Ad Arezzo, la città dove l’asfalto non basta mai — ma l’arroganza sì — c’è chi ha visto la propria strada rifatta… a metà.
Via Generale Da Bormida, per capirsi, è diventata il simbolo della nuova frontiera del “fai e disfa”: un pezzo sì, un pezzo no, parcheggi saltati, e un tratto finale ignorato come una suocera a Natale.

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha chiesto lumi con un’interrogazione ufficiale: perché ‘sta toppa d’asfalto non copre tutta la via? E soprattutto, perché chi ci abita da cinquant’anni si sente trattata come una cittadina di serie B?

Già, perché quando la signora ha chiesto spiegazioni, le è stato risposto — con la solita eleganza da scrivania impolverata — che “tanto lì non ci passa nessuno”.
E invece ci passa eccome!
Ci vive, ci entra, ci esce, e ora ci inciampa pure, visto lo stato della carreggiata!

Intanto, mentre i residenti parcheggiano sulle buche come se fossero crateri lunari, il Comune sembra più interessato a distribuire asfalto come se fosse parmigiano sulla pasta: un po’ qui, un po’ là, ma mai dove serve davvero.

Menchetti, giustamente, chiede conto all’assessore: chi è che ha deciso di lasciare a piedi (anzi, a buca) un pezzo di strada e un pezzo di cittadina? E con quale criterio geniale si programmano questi lavori “a metà”?

In attesa di risposta, i cittadini di via Da Bormida possono consolarsi: almeno sanno in che serie giocano. E non è certo la A.

Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
