Sospesa per quindici giorni una sala scommesse di Arezzo

La Polizia di Stato chiude temporaneamente l’attività dopo i controlli che hanno accertato la presenza di persone pregiudicate e cessioni di sostanze stupefacenti all’interno del locale

Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di una sala scommesse/VLT regolarmente autorizzata alla raccolta di giochi pubblici, situata nel capoluogo aretino.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato – personale della Questura di Arezzo – dai quali è emerso che l’esercizio rappresentava un punto di ritrovo per persone con precedenti penali o considerate pericolose, e che all’interno dei locali si verificavano episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza del Questore, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, mira a contrastare tali fenomeni e a prevenire il rischio che il locale continui a costituire un luogo di aggregazione per soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la tranquillità dei cittadini.

