Ravenna – Arezzo 0-3 Arezzo spietato al Benelli: prova di forza e primato solitario

Nella sfida al vertice tra Ravenna e Arezzo sono gli amaranto a prendersi l’intera posta in palio con una prestazione impeccabile.

La squadra di Bucchi prende le redini del gioco sin dai primi minuti, provando a creare pericoli soprattutto con le giocate dei due esterni Tavernelli e Pattarello.

La prima occasione, però, è per i padroni di casa: Luciani impegna Venturi in una respinta.

Al 35’ Bucchi è costretto a sostituire Mawuli, infortunatosi da solo dopo un brutto appoggio del piede; al suo posto entra Iaccarino.

Il Ravenna ci prova con Tenkorang, che di testa mette a lato.

L’Arezzo manovra e tenta di essere pericoloso, ma la difesa giallorossa riesce a chiudere prima che gli avanti amaranto possano tirare.

Il primo intervento di Anacoura arriva al 45’, su un tiro di Pattarello che il portiere non trattiene, deviando in angolo.

Appena rientrati dagli spogliatoi, Solini atterra Pattarello al limite dell’area. Lo stesso numero 10 calcia la punizione, la barriera respinge e Cianci rimette in mezzo: Tavernelli, pur non colpendo al meglio, beffa Anacoura, ancora impreciso.

È la quinta rete stagionale per Tavernelli, capocannoniere amaranto.

La partita cambia volto: il Ravenna si getta in avanti, più con cuore e rabbia che con lucidità, mentre Marchionni inserisce forze offensive per cercare il pari.

L’Arezzo, però, resta compatto e controlla.

Al 55’ gli amaranto sfiorano il raddoppio: Pattarello, servito da Cianci, crossa per lo stesso compagno che in scivolata colpisce il palo.

Il Ravenna risponde con Solini, che costringe Venturi alla respinta; poi Chiosa anticipa un avversario e mette in angolo.

I giallorossi sfiorano ancora il pareggio in mischia, ma Motti sbaglia il tiro a porta vuota dopo un’uscita errata di Venturi.

All’87’ Ravasio approfitta di una respinta corta di Anacoura e firma il raddoppio.

In pieno recupero arriva anche il tris: Chierico parte in contropiede e serve Varela, che insacca da due passi.

Una prova superlativa dell’Arezzo, che vince con autorità una gara tutt’altro che semplice.

Il Ravenna si è confermato solido e organizzato, ma i toscani hanno disputato forse la miglior partita della stagione, sempre lucidi e padroni del campo.

Era la sfida tra le prime della classe e lo spettacolo non è mancato.

Nel pomeriggio la Ternana, prossima avversaria dell’Arezzo sabato, ha battuto 1-0 il Campobasso salendo al quarto posto con 17 punti.

Intanto, l’Arezzo può godersi il primo posto solitario, un’iniezione di fiducia preziosa in vista della prossima difficile trasferta.

Foto: S.S. Arezzo