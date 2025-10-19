Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco

Si è svolto sabato 18 ottobre presso lo stadio di atletica “E. Tenti” di Arezzo l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco, intitolato al memorial “Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli”.

La manifestazione era valida anche come Campionato Italiano AICS, Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la sezione podismo del Gruppo Sportivo VVF “I. Gasbarri” di Arezzo.

Alla competizione hanno preso parte 100 atleti provenienti da 25 comandi dei Vigili del Fuoco d’Italia, impegnati sulla distanza dei 5000 metri.

L’evento si è svolto alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle autorità civili del territorio provinciale.

Nel corso della cerimonia, sono stati ricordati con commozione i tre colleghi a cui era dedicato il memorial, Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli, prematuramente scomparsi.

Nella classifica finale a squadre, il Comando di Arezzo ha conquistato un prestigioso secondo posto, alle spalle del Comando di Bari.

Un risultato frutto anche delle eccellenti prove individuali:

Martina Sciarradi , Vigile del fuoco, prima classificata nella categoria femminile ;

, Vigile del fuoco, ; Francesco Capriani, Vigile, primo posto nella categoria 18;

oltre agli ottimi piazzamenti degli altri atleti aretini, che hanno contribuito al brillante risultato complessivo del gruppo sportivo “I. Gasbarri”.

La giornata si è conclusa in un clima di sportività e fratellanza, confermando ancora una volta lo spirito di coesione e di impegno che contraddistingue i Vigili del Fuoco, dentro e fuori dal servizio