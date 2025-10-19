16.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 19, 2025
type here...
HomeCronacheSportGrande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista...

Grande successo ad Arezzo per l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco

Oltre cento atleti da 25 comandi italiani hanno gareggiato allo stadio “E. Tenti” per il memorial Marraghini, Ponti e Ralli. Arezzo seconda nella classifica generale

Redazione
By Redazione

-

Si è svolto sabato 18 ottobre presso lo stadio di atletica “E. Tenti” di Arezzo l’11° Campionato Italiano di fondo su pista dei Vigili del Fuoco, intitolato al memorial “Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli”.
La manifestazione era valida anche come Campionato Italiano AICS, Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la sezione podismo del Gruppo Sportivo VVF “I. Gasbarri” di Arezzo.

Alla competizione hanno preso parte 100 atleti provenienti da 25 comandi dei Vigili del Fuoco d’Italia, impegnati sulla distanza dei 5000 metri.
L’evento si è svolto alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle autorità civili del territorio provinciale.
Nel corso della cerimonia, sono stati ricordati con commozione i tre colleghi a cui era dedicato il memorial, Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli, prematuramente scomparsi.

Nella classifica finale a squadre, il Comando di Arezzo ha conquistato un prestigioso secondo posto, alle spalle del Comando di Bari.
Un risultato frutto anche delle eccellenti prove individuali:

  • Martina Sciarradi, Vigile del fuoco, prima classificata nella categoria femminile;
  • Francesco Capriani, Vigile, primo posto nella categoria 18;
    oltre agli ottimi piazzamenti degli altri atleti aretini, che hanno contribuito al brillante risultato complessivo del gruppo sportivo “I. Gasbarri”.

La giornata si è conclusa in un clima di sportività e fratellanza, confermando ancora una volta lo spirito di coesione e di impegno che contraddistingue i Vigili del Fuoco, dentro e fuori dal servizio

Articoli correlati:

Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio U.P. Policiano protagonista: trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ravenna – Arezzo 0-3 Arezzo spietato al Benelli: prova di forza e primato solitario
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024