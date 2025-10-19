Incidente in A1, camper si ribalta: cinque feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica lungo l’autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del chilometro 341, dove un camper immatricolato in Germania è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando la centrale operativa del 118 dell’ASL Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, un’auto infermierizzata e un mezzo BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico del camper, che avrebbe fatto perdere il controllo al conducente, causando il ribaltamento del veicolo sulla carreggiata.

A bordo viaggiava una famiglia tedesca, composta da un uomo, una donna e tre minori. Tutti sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati trasportati in codice 2 (condizioni di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per gli accertamenti del caso.

Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo incidentato, con conseguenti rallentamenti al traffico in direzione sud.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per definire l’esatta dinamica dell’incidente, ma al momento l’ipotesi più accreditata resta quella del cedimento improvviso dello pneumatico come causa scatenante del sinistro.