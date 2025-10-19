Truffe agli anziani: l’inganno più vile che colpisce il cuore delle famiglie

C’è un confine che nemmeno la criminalità dovrebbe superare: quello della dignità umana. Eppure, sempre più spesso, truffatori senza scrupoli colpiscono gli anziani, approfittando della loro fiducia, della solitudine e del loro grande cuore.

Nonostante campagne informative, opuscoli e avvisi continui, queste odiose truffe continuano a mietere vittime. I malviventi si presentano come tecnici, funzionari comunali o addirittura carabinieri, recitando con freddezza e convincendo chiunque di trovarsi di fronte a persone affidabili. Manipolano i sentimenti più puri: la paura e l’amore verso i propri figli.

L’ultimo episodio è avvenuto ieri a Le Ville di Monterchi. Un anziano coltivatore diretto ha ricevuto una telefonata da un falso addetto comunale che lo avvisava di un grave incidente capitato al figlio. L’uomo, sconvolto, si è precipitato in municipio, mentre due finti carabinieri si sono presentati alla moglie chiedendo denaro per “coprire le spese del soccorso”.

La donna, nel panico, ha consegnato i risparmi di una vita e alcuni gioielli di famiglia. Quando sono arrivati i veri carabinieri, i truffatori si erano già dileguati.

Sono professionisti del raggiro, criminali esperti e calcolatori, capaci di colpire con precisione chirurgica. Ogni truffa lascia dietro di sé non solo un danno economico, ma una ferita profonda fatta di paura, vergogna e perdita di fiducia.

È necessario continuare a informare, ma serve anche di più: ricostruire una rete di comunità. Parlarsi, vigilare, non girarsi dall’altra parte. Una telefonata o un gesto di attenzione possono salvare non solo i risparmi di una vita, ma anche la serenità di chi ci ha insegnato a vivere.

Perché la prima vera difesa contro i truffatori è la solidarietà.

Proteggere i nostri anziani significa proteggere la memoria e il cuore della nostra società.

L’Ortica: Condividi questo articolo per aiutare a informare e proteggere chi ami.