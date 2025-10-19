13.7 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 19, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàTruffe agli anziani: l’inganno più vile che colpisce il cuore delle famiglie

Truffe agli anziani: l’inganno più vile che colpisce il cuore delle famiglie

Nonostante campagne di prevenzione e avvisi continui, i truffatori continuano a colpire chi è più fragile. L’ultimo caso a Le Ville di Monterchi

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

C’è un confine che nemmeno la criminalità dovrebbe superare: quello della dignità umana. Eppure, sempre più spesso, truffatori senza scrupoli colpiscono gli anziani, approfittando della loro fiducia, della solitudine e del loro grande cuore.

Nonostante campagne informative, opuscoli e avvisi continui, queste odiose truffe continuano a mietere vittime. I malviventi si presentano come tecnici, funzionari comunali o addirittura carabinieri, recitando con freddezza e convincendo chiunque di trovarsi di fronte a persone affidabili. Manipolano i sentimenti più puri: la paura e l’amore verso i propri figli.

L’ultimo episodio è avvenuto ieri a Le Ville di Monterchi. Un anziano coltivatore diretto ha ricevuto una telefonata da un falso addetto comunale che lo avvisava di un grave incidente capitato al figlio. L’uomo, sconvolto, si è precipitato in municipio, mentre due finti carabinieri si sono presentati alla moglie chiedendo denaro per “coprire le spese del soccorso”.
La donna, nel panico, ha consegnato i risparmi di una vita e alcuni gioielli di famiglia. Quando sono arrivati i veri carabinieri, i truffatori si erano già dileguati.

Sono professionisti del raggiro, criminali esperti e calcolatori, capaci di colpire con precisione chirurgica. Ogni truffa lascia dietro di sé non solo un danno economico, ma una ferita profonda fatta di paura, vergogna e perdita di fiducia.

È necessario continuare a informare, ma serve anche di più: ricostruire una rete di comunità. Parlarsi, vigilare, non girarsi dall’altra parte. Una telefonata o un gesto di attenzione possono salvare non solo i risparmi di una vita, ma anche la serenità di chi ci ha insegnato a vivere.

Perché la prima vera difesa contro i truffatori è la solidarietà.
Proteggere i nostri anziani significa proteggere la memoria e il cuore della nostra società.

L’Ortica: Condividi questo articolo per aiutare a informare e proteggere chi ami.

Come difendersi dalle truffe agli anziani

1. Diffida sempre delle telefonate improvvise.
Nessun ente pubblico, ospedale o forze dell’ordine chiede denaro al telefono per emergenze.

2. Non aprire la porta a sconosciuti.
Chiunque si presenti come tecnico, carabiniere o funzionario deve mostrare un tesserino identificativo. Se hai dubbi, chiama subito il 112 o un familiare.

3. Mai consegnare soldi o gioielli.
Nessun soccorso o procedura ufficiale prevede pagamenti in contanti.

4. Parla con parenti o vicini di casa.
Una rete di persone attente può prevenire situazioni rischiose.

5. In caso di sospetto, chiama subito le Forze dell’Ordine.
Meglio un falso allarme che una truffa riuscita.

Articoli correlati:

Lo scultore Lucio Mingrilli dona all’Arma una sua opera dal forte valore simbolico Giuramento dei Marescialli a Firenze: tra loro anche l’aretino d’adozione Rocco Lettini Arezzo, in arrivo 11 nuovi vigili del fuoco: la Cisl Fns ringrazia il Governo per la promessa mantenuta La provincia di Arezzo si stringe all’Arma: commozione per i carabinieri caduti a Castel D’Azzano Attivato ad Arezzo il Servizio Regionale per le Emergenze Sociali (SEUS) Alloggi ERP: pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Arezzo ISDE Arezzo: “senza dati aggiornati, no all’ampliamento del termovalorizzatore” Lavanderia  ospedale: “bucato” il quadro occupazionale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tentano di entrare in un’abitazione a Tortaia: fermati due giovani dalla Polizia
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024