10.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 9, 2025
type here...
HomeBlogs“L’utopia del mondo senza denaro”

“L’utopia del mondo senza denaro”

Riflessioni su un’economia del cuore, dove il valore torna a misurarsi nei gesti e non nel profitto

Sabina Sabrina Crivellari
By Sabina Sabrina Crivellari

-

“C’è chi sogna un mondo senza denaro, libero dal potere dei mercati e dalla logica del profitto.
Giovanni Iannotti lo chiama “atto criminale di pochi contro i molti”:
un sistema che ha trasformato la natura in merce e la vita in bilancio.
Un’utopia, sì, ma non priva di verità.

Perché è vero:
il denaro ha rubato spazio all’anima.
È diventato misura di ogni cosa, anche dell’amore, della dignità, del tempo.
Ma abolirlo del tutto non è possibile.
Il denaro non è solo avidità, è anche pane, lavoro, sopravvivenza. Se tutti smettessimo di comprare, come provo io stessa a fare a settant’anni da tempo, il panettiere non porterebbe più il pane a casa, il parrucchiere chiuderebbe, e così via, e intere famiglie resterebbero senza sostegno.

Il punto allora non è distruggere il sistema, ma rimetterlo al suo posto.
Il denaro deve tornare ad essere un mezzo, non un idolo.

Un ponte, non un trono.

Possiamo scegliere di comprare meno, ma meglio; di sostenere chi lavora con amore, chi rispetta la materia, chi non sfrutta né persone né animali.
Possiamo imparare la sobrietà felice, quella che libera senza distruggere.

Forse non ci libereremo mai dal denaro, ma possiamo liberarci dalla sua tirannia.
Possiamo costruire piccole economie del cuore, dove il valore nasce dal gesto, non dal guadagno.
Dove il lavoro torna ad avere un senso, e la vita un ritmo umano.

Anche dentro una grande città, ogni rione può diventare un piccolo paese: una rete di mani che si aiutano:
Io ti accompagno i bambini a scuola, tu mi sistemi l’orlo della gonna.
Piccoli scambi, gesti di gentilezza, la vera ricchezza che non ha prezzo.

Una banca del tempo!

Così si ricomincia:
non distruggendo il mondo, ma ricucendolo insieme.”

S.S.C.

Articoli correlati:

I tesori del Vaticano: un patrimonio inestimabile tra storia e bilancio Le intuizioni di Celestino: un cammino che somiglia al mio Il Ponte di Messina? I romani l’avevano già costruito (forse)! Trasumanar e Aretinizzar La bambina si chiama Sistina Fari soldi Danang Cocktail

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Soci, parcheggio trasformato in discarica: denunciato un imprenditore
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari, nata a Milano nel 1955, si trasferisce a Melzo nel 1990. Membro del “GAM” dal 1997, partecipa a mostre locali esplorando diverse tecniche artistiche: ritratti a matita, dipinti a olio, sculture in argilla e quadri in resina. Ha fondato una galleria d’arte e una scuola di cake design. Il quotidiano Il Giorno ha descritto via Napoli 37 come “la Montmartre di Melzo”. Attualmente, si dedica principalmente alla scrittura.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024