Arezzo città d’arte, ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo

Ci arriva in redazione l’ennesima segnalazione (che ormai non fa più notizia, ma solo schifo) sulla scandalosa manutenzione della città.
Arezzo, città turistica, con la manutenzione però di un quartiere bombardato a Kabul.
Le buche? Non fanno più testo: ormai fanno parte dell’arredo urbano, tipo le panchine o i cestini della spazzatura (quando ci sono). L’immondizia? Quella è diventata la nuova mostra Icastica: decine di foto ogni giorno sui social, manco fosse la Biennale di Venezia.
E poi c’è lui: il monumento al Petrarca, che guarda muto la vergogna cittadina, circondato dall’erba alta come in una piantagione colombiana. Pare che le aiuole accanto aspettino i turisti del Natale: così possono farsi un selfie con il poeta… e magari pestarci dentro come in un safari africano.
Che poi, con tutta quell’erba, c’è pure il rischio che lo stordito di turno la scambi per marijuana e se la rolli lì davanti, con Petrarca che dall’alto pensa: “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno…”.
Ma tanto qui, finché non casca qualche assessore dentro una buca o non ci si inciampa un turista giapponese con reflex in mano, non si muove foglia… anzi, non si taglia!