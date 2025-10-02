13.8 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 2, 2025
Arezzo città d’arte, ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo

Arezzo turistica, ma sembra Scampia dopo un temporale

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni

-

Ci arriva in redazione l’ennesima segnalazione (che ormai non fa più notizia, ma solo schifo) sulla scandalosa manutenzione della città.
Arezzo, città turistica, con la manutenzione però di un quartiere bombardato a Kabul.

Le buche? Non fanno più testo: ormai fanno parte dell’arredo urbano, tipo le panchine o i cestini della spazzatura (quando ci sono). L’immondizia? Quella è diventata la nuova mostra Icastica: decine di foto ogni giorno sui social, manco fosse la Biennale di Venezia.

E poi c’è lui: il monumento al Petrarca, che guarda muto la vergogna cittadina, circondato dall’erba alta come in una piantagione colombiana. Pare che le aiuole accanto aspettino i turisti del Natale: così possono farsi un selfie con il poeta… e magari pestarci dentro come in un safari africano.

Che poi, con tutta quell’erba, c’è pure il rischio che lo stordito di turno la scambi per marijuana e se la rolli lì davanti, con Petrarca che dall’alto pensa: “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno…”.

Ma tanto qui, finché non casca qualche assessore dentro una buca o non ci si inciampa un turista giapponese con reflex in mano, non si muove foglia… anzi, non si taglia!

Articoli correlati:

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
