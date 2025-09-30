Travolto e ucciso con il suo cane: indagini a una svolta sul pirata della strada di Terontola

Le indagini dei carabinieri sarebbero vicine a una svolta per il tragico incidente avvenuto ieri sera, 29 settembre, intorno alle 20, a Terontola di Cortona. Donato De Carlo, 60 anni, cuoco di professione, è stato investito e ucciso insieme al suo cane mentre passeggiava lungo via delle Fosse Ardeatine, nei pressi dell’incrocio con la SR71. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Subito dopo l’allarme lanciato dai passanti e l’arrivo dei sanitari del 118, sono scattate le ricerche del veicolo in fuga. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e, sulla carreggiata, è stato rinvenuto un frammento dell’auto che potrebbe risultare decisivo. Da fonti vicine alle indagini trapela che i militari abbiano già raccolto elementi importanti per identificare l’investitore.

La comunità di Terontola e tutto il comune di Cortona sono sotto shock per la perdita di De Carlo, conosciuto e stimato per le sue doti professionali e umane. Originario della Campania, viveva da molti anni nella zona: prima al Vallone, poi a Terontola. Lavorava come cuoco in diversi ristoranti e locali, apprezzato non solo per la qualità della sua cucina ma anche per la sua cortesia e simpatia. Negli ultimi tempi aveva affrontato il dolore della perdita della moglie, ma cercava di riprendersi per stare vicino ai figli ventenni.

Il drammatico incidente è avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione. La salma è stata trasferita all’ospedale della Fratta. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, mentre la caccia al pirata della strada sembra ormai prossima alla conclusione.