Dal brivido alla festa: Arezzo ribalta il Carpi 3–1, che goduria!

Contro il Carpi è ormai una tradizione: andiamo sotto, e infatti l’errore di Venturi spiana la strada a capitan Sall per l’1-0. Ma l’Arezzo non molla mai: Mawuli recupera un pallone d’acciaio, Pattarello inventa e Renzi firma il pari.
Nella ripresa ci pensa Tavernelli con un bolide all’incrocio, roba da stropicciarsi gli occhi. E nel recupero, quando sembra finita, ecco Varela: assist di Cianci e palla all’angolino. Il 3-1 che chiude i conti e fa esplodere la curva. Vittoria in rimonta, cuore e carattere!
Le pagelle del tifoso:
- Venturi 5: quasi mai impegnato, ma quell’errore pesa.
- Renzi 7: gol, inserimenti e tante occasioni. Peccato per la scelta sbagliata in area.
- Gilli 6,5: gamba giusta e letture intelligenti.
- Chiosa 6: soffre la velocità del Carpi.
- Righetti 6: primo tempo complicato, poi meglio.
- Gigli n.g. e Perrotta n.g.: troppo poco tempo.
- Iaccarino 6: ordinato ma senza acuti.
- Mawuli 6: lento e macchinoso, ma l’anticipo sul gol del pari vale oro.
- Guccione 6: dà equilibrio, ma non incide come potrebbe.
- Chierico 6,5: qualità e pericolosità fino a quando resta in campo.
- Tavernelli 7: poco servito, poi un gol da cineteca.
- Ravasio 6: generoso, ma soffre la marcatura.
- Pattarello 6,5: sbaglia un gol clamoroso, ma costruisce il pari. Sempre spina nel fianco.
- Cianci 6: lotta, tiene palla e serve l’assist a Varela.
- Varela 7: quando ha spazio diventa devastante, gol che chiude la partita.
- Bucchi 6: vittoria importante, ma io avrei fatto altre scelte.
- Io (tifoso) 7: lo sapevo già, si prendeva il solito gol da polli e poi se ne facevano almeno tre!
Classifica del “Lancio d’Oro” invariata.