HomeIn primo pianoDal brivido alla festa: Arezzo ribalta il Carpi 3–1, che goduria!

Dal brivido alla festa: Arezzo ribalta il Carpi 3–1, che goduria!

Arezzo sotto ma indomito: ribalta il Carpi e regala una gioia amaranto!

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Contro il Carpi è ormai una tradizione: andiamo sotto, e infatti l’errore di Venturi spiana la strada a capitan Sall per l’1-0. Ma l’Arezzo non molla mai: Mawuli recupera un pallone d’acciaio, Pattarello inventa e Renzi firma il pari.

Nella ripresa ci pensa Tavernelli con un bolide all’incrocio, roba da stropicciarsi gli occhi. E nel recupero, quando sembra finita, ecco Varela: assist di Cianci e palla all’angolino. Il 3-1 che chiude i conti e fa esplodere la curva. Vittoria in rimonta, cuore e carattere!

Le pagelle del tifoso:

  • Venturi 5: quasi mai impegnato, ma quell’errore pesa.
  • Renzi 7: gol, inserimenti e tante occasioni. Peccato per la scelta sbagliata in area.
  • Gilli 6,5: gamba giusta e letture intelligenti.
  • Chiosa 6: soffre la velocità del Carpi.
  • Righetti 6: primo tempo complicato, poi meglio.
  • Gigli n.g. e Perrotta n.g.: troppo poco tempo.
  • Iaccarino 6: ordinato ma senza acuti.
  • Mawuli 6: lento e macchinoso, ma l’anticipo sul gol del pari vale oro.
  • Guccione 6: dà equilibrio, ma non incide come potrebbe.
  • Chierico 6,5: qualità e pericolosità fino a quando resta in campo.
  • Tavernelli 7: poco servito, poi un gol da cineteca.
  • Ravasio 6: generoso, ma soffre la marcatura.
  • Pattarello 6,5: sbaglia un gol clamoroso, ma costruisce il pari. Sempre spina nel fianco.
  • Cianci 6: lotta, tiene palla e serve l’assist a Varela.
  • Varela 7: quando ha spazio diventa devastante, gol che chiude la partita.
  • Bucchi 6: vittoria importante, ma io avrei fatto altre scelte.
  • Io (tifoso) 7: lo sapevo già, si prendeva il solito gol da polli e poi se ne facevano almeno tre!

Classifica del “Lancio d’Oro” invariata.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
