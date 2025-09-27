Dal brivido alla festa: Arezzo ribalta il Carpi 3–1, che goduria!

Contro il Carpi è ormai una tradizione: andiamo sotto, e infatti l’errore di Venturi spiana la strada a capitan Sall per l’1-0. Ma l’Arezzo non molla mai: Mawuli recupera un pallone d’acciaio, Pattarello inventa e Renzi firma il pari.

Nella ripresa ci pensa Tavernelli con un bolide all’incrocio, roba da stropicciarsi gli occhi. E nel recupero, quando sembra finita, ecco Varela: assist di Cianci e palla all’angolino. Il 3-1 che chiude i conti e fa esplodere la curva. Vittoria in rimonta, cuore e carattere!

Le pagelle del tifoso:

Venturi 5 : quasi mai impegnato, ma quell’errore pesa.

Renzi 7 : gol, inserimenti e tante occasioni. Peccato per la scelta sbagliata in area.

Gilli 6,5 : gamba giusta e letture intelligenti.

Chiosa 6 : soffre la velocità del Carpi.

Righetti 6 : primo tempo complicato, poi meglio.

Gigli n.g. e Perrotta n.g. : troppo poco tempo.

Iaccarino 6 : ordinato ma senza acuti.

Mawuli 6 : lento e macchinoso, ma l'anticipo sul gol del pari vale oro.

Guccione 6 : dà equilibrio, ma non incide come potrebbe.

Chierico 6,5 : qualità e pericolosità fino a quando resta in campo.

Tavernelli 7 : poco servito, poi un gol da cineteca.

Ravasio 6 : generoso, ma soffre la marcatura.

Pattarello 6,5 : sbaglia un gol clamoroso, ma costruisce il pari. Sempre spina nel fianco.

Cianci 6 : lotta, tiene palla e serve l'assist a Varela.

Varela 7 : quando ha spazio diventa devastante, gol che chiude la partita.

Bucchi 6 : vittoria importante, ma io avrei fatto altre scelte.

Io (tifoso) 7: lo sapevo già, si prendeva il solito gol da polli e poi se ne facevano almeno tre!

Classifica del “Lancio d’Oro” invariata.