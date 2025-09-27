Flottiglia radicale: più che aiuti, voglia di casino! Mattarella li guarda e pensa: ma ‘n do’ andate?

Oh, dài! ‘Un ce vòle la laurea per capire che ‘sti radicali de’ la flottiglia ‘un c’hanno mica ‘n gran pensiero per i Palestinesi. A loro gli piace solo ‘na cosa: l’incidente internazionale! Roba da finì subito sui giornali co’ le foto in prima pagina, i titoloni e le corone di spine in testa, come se fusseno martiri del Trecento!
Un vecchio prof, che tutta la vita l’ha spesa a combattere ignoranza, superstizione e fanatismo, l’ha detta chiara: “Io ora sto co’ Mattarella. Questi ‘n son mica eroi: son fanatici irresponsabili! Sanno bene che appena escheno dalle acque internazionali gni pol arrivare de gni cosa adosso… e che fine fanno gli aiuti? Spariti! Così loro belli belli entrano nel martirologio, che è proprio quello che vogliono!”.
Insomma, più che portère i pacchi de viveri, questi porton pacchi e basta!