Flottiglia radicale: più che aiuti, voglia di casino! Mattarella li guarda e pensa: ma ‘n do’ andate?

Fanatici in cerca di martirio più che di missione umanitaria

Gianni Bufaloni
Oh, dài! ‘Un ce vòle la laurea per capire che ‘sti radicali de’ la flottiglia ‘un c’hanno mica ‘n gran pensiero per i Palestinesi. A loro gli piace solo ‘na cosa: l’incidente internazionale! Roba da finì subito sui giornali co’ le foto in prima pagina, i titoloni e le corone di spine in testa, come se fusseno martiri del Trecento!

Un vecchio prof, che tutta la vita l’ha spesa a combattere ignoranza, superstizione e fanatismo, l’ha detta chiara: “Io ora sto co’ Mattarella. Questi ‘n son mica eroi: son fanatici irresponsabili! Sanno bene che appena escheno dalle acque internazionali gni pol arrivare de gni cosa adosso… e che fine fanno gli aiuti? Spariti! Così loro belli belli entrano nel martirologio, che è proprio quello che vogliono!”.

Insomma, più che portère i pacchi de viveri, questi porton pacchi e basta!

