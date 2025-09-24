Pianese 2 – Arezzo 4: la rimonta vista dal bar degli sportivi

C’AVEVO DETTO!
-
- Formazione iniziale sbagliata, senza un incontrista (Mawuli).
- Difesa lenta e disattenta sui calci piazzati.
- Varela non apre le difese, le spegne: non andava messo dall’inizio.
- Guccione può reggere il centrocampo, ma deve avere accanto Mawuli o un cursore come Renzi.
- Righetti spinge, ma non ha il piede giusto per crossare.
- Gilli, se marca stretto, va bene.
- Pattarello, Tavernelli, Guccione e ci metto pure Chierico: con neve, vento, pioggia o fango, vanno sempre schierati (a meno che non siano infortunati).
- Cianci e Ravasio, messi in verticale, possono far male a chiunque.
- La mia formazione ideale? Due punte, due esterni che rientrano e segnano eurogol, Chierico-Mawuli-Guccione in mezzo, due centrali dietro e a scelta Renzi, Righetti o Tito sugli esterni. Un 3-3-2-2… ma io sono solo “da bar”!
La partita
Lasciato solo Chesti e poi l’errore corto di Del Col: Bellini rapido e Pianese sul 2-0.
Arezzo evanescente, arrembante ma senza creare veri pericolos. Poi via l’insipido Meli, l’innocuo Varela e il “mobile” Arena, e finalmente ci si avvicina a come avevo detto io.
E lì viene fuori la classe: Pattarello, Tavernelli e Chierico risolvono la partita per noi che la stavamo soffrendo davanti allo schermo (o al bar).
Le pagelle
- Trombini 6 – Incolpevole.
- Del Col 6 – Errore grave sul 2-0, poi non demerita.
- Arena 6 – Soffre la rapidità avversaria.
- Gilli 6 – Entra e non sbaglia.
- Chiosa 6 – Stesso discorso: fatica, ma dà ordine dopo il 2-0.
- Righetti 6,5 – Corre, copre e crossa, anche se il piede non è raffinato.
- Guccione 6,5 – Deve fare un po’ di tutto, sfiora il gol con un bel tiro a giro.
- Chierico 7 – Due tiri sbilenchi, poi il solito gol pesantissimo.
- Meli 5,5 – Frastornato, non entra mai nel gioco. Da rivedere: ha fisico e piede.
- Varela 6 – Due conclusioni pericolose, ma da titolare resta sempre murato.
- Pattarello 7,5 – Categoria superiore: un “gollone” e tanto spettacolo.
- Cianci 6 – Se si sblocca sarà una grande risorsa.
- Ravasio 6,5 – Palo tremendo di testa.
- Tavernelli 7 – Gol pesantissimo del pareggio.
- Bucchi 5 – Primo tempo da dimenticare, secondo tempo in ripresa.
- Io 7 – E il panino col salame? Voto 6… 5 euro però!
Arbitro
Direzione da categoria superiore, da Serie B.
“Concorso Lancio D’Oro”
- Pattarello 7 (due cross di destro).
- Righetti 6.
- Chierico 6.
- Del Col 6.
Classifica provvisoria
- Pattarello 25
- Guccione 23
- Del Col 13,5
- Venturi 8,5
- Chierico 6
- Righetti 6
Foto: S.S. Arezzo