Pianese 2 – Arezzo 4: la rimonta vista dal bar degli sportivi

Dal 2-0 che sembrava una disfatta alla rimonta amaranto firmata Pattarello, Tavernelli e Chierico: la voce (e il cuore) del tifoso da bar

Cesare Fracassi
-

C’AVEVO DETTO!

    1. Formazione iniziale sbagliata, senza un incontrista (Mawuli).
    2. Difesa lenta e disattenta sui calci piazzati.
    3. Varela non apre le difese, le spegne: non andava messo dall’inizio.
    4. Guccione può reggere il centrocampo, ma deve avere accanto Mawuli o un cursore come Renzi.
    5. Righetti spinge, ma non ha il piede giusto per crossare.
    6. Gilli, se marca stretto, va bene.
    7. Pattarello, Tavernelli, Guccione e ci metto pure Chierico: con neve, vento, pioggia o fango, vanno sempre schierati (a meno che non siano infortunati).
    8. Cianci e Ravasio, messi in verticale, possono far male a chiunque.
    9. La mia formazione ideale? Due punte, due esterni che rientrano e segnano eurogol, Chierico-Mawuli-Guccione in mezzo, due centrali dietro e a scelta Renzi, Righetti o Tito sugli esterni. Un 3-3-2-2… ma io sono solo “da bar”!

La partita
Lasciato solo Chesti e poi l’errore corto di Del Col: Bellini rapido e Pianese sul 2-0.
Arezzo evanescente, arrembante ma senza creare veri pericolos. Poi via l’insipido Meli, l’innocuo Varela e il “mobile” Arena, e finalmente ci si avvicina a come avevo detto io.
E lì viene fuori la classe: Pattarello, Tavernelli e Chierico risolvono la partita per noi che la stavamo soffrendo davanti allo schermo (o al bar).

Le pagelle 

  • Trombini 6 – Incolpevole.
  • Del Col 6 – Errore grave sul 2-0, poi non demerita.
  • Arena 6 – Soffre la rapidità avversaria.
  • Gilli 6 – Entra e non sbaglia.
  • Chiosa 6 – Stesso discorso: fatica, ma dà ordine dopo il 2-0.
  • Righetti 6,5 – Corre, copre e crossa, anche se il piede non è raffinato.
  • Guccione 6,5 – Deve fare un po’ di tutto, sfiora il gol con un bel tiro a giro.
  • Chierico 7 – Due tiri sbilenchi, poi il solito gol pesantissimo.
  • Meli 5,5 – Frastornato, non entra mai nel gioco. Da rivedere: ha fisico e piede.
  • Varela 6 – Due conclusioni pericolose, ma da titolare resta sempre murato.
  • Pattarello 7,5 – Categoria superiore: un “gollone” e tanto spettacolo.
  • Cianci 6 – Se si sblocca sarà una grande risorsa.
  • Ravasio 6,5 – Palo tremendo di testa.
  • Tavernelli 7 – Gol pesantissimo del pareggio.
  • Bucchi 5 – Primo tempo da dimenticare, secondo tempo in ripresa.
  • Io 7 – E il panino col salame? Voto 6… 5 euro però!

Arbitro
Direzione da categoria superiore, da Serie B.

“Concorso Lancio D’Oro”

  • Pattarello 7 (due cross di destro).
  • Righetti 6.
  • Chierico 6.
  • Del Col 6.

Classifica provvisoria

  • Pattarello 25
  • Guccione 23
  • Del Col 13,5
  • Venturi 8,5
  • Chierico 6
  • Righetti 6


Foto: S.S. Arezzo

