Pianese 2 – Arezzo 4: la rimonta vista dal bar degli sportivi

C’AVEVO DETTO!

Formazione iniziale sbagliata, senza un incontrista (Mawuli). Difesa lenta e disattenta sui calci piazzati. Varela non apre le difese, le spegne: non andava messo dall’inizio. Guccione può reggere il centrocampo, ma deve avere accanto Mawuli o un cursore come Renzi. Righetti spinge, ma non ha il piede giusto per crossare. Gilli, se marca stretto, va bene. Pattarello, Tavernelli, Guccione e ci metto pure Chierico: con neve, vento, pioggia o fango, vanno sempre schierati (a meno che non siano infortunati). Cianci e Ravasio, messi in verticale, possono far male a chiunque. La mia formazione ideale? Due punte, due esterni che rientrano e segnano eurogol, Chierico-Mawuli-Guccione in mezzo, due centrali dietro e a scelta Renzi, Righetti o Tito sugli esterni. Un 3-3-2-2… ma io sono solo “da bar”!

La partita

Lasciato solo Chesti e poi l’errore corto di Del Col: Bellini rapido e Pianese sul 2-0.

Arezzo evanescente, arrembante ma senza creare veri pericolos. Poi via l’insipido Meli, l’innocuo Varela e il “mobile” Arena, e finalmente ci si avvicina a come avevo detto io.

E lì viene fuori la classe: Pattarello, Tavernelli e Chierico risolvono la partita per noi che la stavamo soffrendo davanti allo schermo (o al bar).

Le pagelle

Del Col 6 – Errore grave sul 2-0, poi non demerita.

Gilli 6 – Entra e non sbaglia.

Righetti 6,5 – Corre, copre e crossa, anche se il piede non è raffinato.

Chierico 7 – Due tiri sbilenchi, poi il solito gol pesantissimo.

Varela 6 – Due conclusioni pericolose, ma da titolare resta sempre murato.

Cianci 6 – Se si sblocca sarà una grande risorsa.

Tavernelli 7 – Gol pesantissimo del pareggio.

Bucchi 5 – Primo tempo da dimenticare, secondo tempo in ripresa.

Io 7 – E il panino col salame? Voto 6… 5 euro però!

Arbitro

Direzione da categoria superiore, da Serie B.

“Concorso Lancio D’Oro”



Pattarello 7 (due cross di destro).

Righetti 6.

Chierico 6.

Del Col 6.

Classifica provvisoria



Pattarello 25

Guccione 23

Del Col 13,5

Venturi 8,5

Chierico 6

Righetti 6



Foto: S.S. Arezzo