Parcheggio gratuito davanti alle scuole: prorogato il progetto fino al 2026

Il progetto “Parcheggio consapevole” prosegue fino alla fine dell’anno scolastico 2025/2026, con scadenza il 10 giugno 2026. L’iniziativa, avviata in forma sperimentale, prevede una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento con l’introduzione di fasce di sosta gratuita in coincidenza con gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Obiettivo: ridurre la sosta irregolare fuori dagli spazi consentiti.
Dove e quando è gratuita la sosta
- Parcheggi Mecenate e Baldaccio
Gratuità estesa dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 13:45.
- Parcheggio Piazza Fanfani
Gratuità attiva dalle 13:00 alle 13:45 e dalle 16:35 alle 17:20.
Solo il sabato anche dalle 12:00 alle 12:45.
Contrassegni scolastici
Gli istituti scolastici possono rilasciare un apposito contrassegno che consente ai genitori di parcheggiare gratuitamente in specifiche aree a pagamento, nelle fasce: 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30.
Le aree interessate sono:
- Via Monte Cervino → scuola Montebianco
- Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste, via Sansovino → scuola Pio Borri
- Via Pietro Aretino → scuole parificate
- Via Rismondo → scuola IV Novembre
- Via Signorelli e via Guadagnoli (tra via Crispi e via Garibaldi) → primaria Pio Borri
- Campo di Marte → primaria Masaccio
- Via Guelfa → scuola media IV Novembre
- Via M. Perennio → Liceo scientifico F. Redi (solo dalle 13:00 alle 13:45).