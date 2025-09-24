20.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 24, 2025
Parcheggio gratuito davanti alle scuole: prorogato il progetto fino al 2026

Parcheggio gratuito davanti alle scuole: prorogato il progetto fino al 2026

Agevolazioni per i genitori negli orari di ingresso e uscita da scuola

Il progetto “Parcheggio consapevole” prosegue fino alla fine dell’anno scolastico 2025/2026, con scadenza il 10 giugno 2026. L’iniziativa, avviata in forma sperimentale, prevede una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento con l’introduzione di fasce di sosta gratuita in coincidenza con gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Obiettivo: ridurre la sosta irregolare fuori dagli spazi consentiti.

Dove e quando è gratuita la sosta

  • Parcheggi Mecenate e Baldaccio
    Gratuità estesa dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 13:45.
  • Parcheggio Piazza Fanfani
    Gratuità attiva dalle 13:00 alle 13:45 e dalle 16:35 alle 17:20.
    Solo il sabato anche dalle 12:00 alle 12:45.

Contrassegni scolastici

Gli istituti scolastici possono rilasciare un apposito contrassegno che consente ai genitori di parcheggiare gratuitamente in specifiche aree a pagamento, nelle fasce: 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30.

Le aree interessate sono:

  • Via Monte Cervino → scuola Montebianco
  • Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste, via Sansovino → scuola Pio Borri
  • Via Pietro Aretino → scuole parificate
  • Via Rismondo → scuola IV Novembre
  • Via Signorelli e via Guadagnoli (tra via Crispi e via Garibaldi) → primaria Pio Borri
  • Campo di Marte → primaria Masaccio
  • Via Guelfa → scuola media IV Novembre
  • Via M. Perennio → Liceo scientifico F. Redi (solo dalle 13:00 alle 13:45).

