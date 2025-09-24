Energia e Malattia: la chiave della nostra salute è nella produzione di energia cellulare

La nostra salute dipende in gran parte da come il nostro organismo produce energia.
Le principali patologie croniche degenerative — tra cui Alzheimer e cancro — sono strettamente legate al “come” viene generata l’energia corporea.
I mitocondri: le centrali energetiche delle cellule
La produzione di energia avviene nei mitocondri, presenti in ogni cellula.
Il loro numero varia a seconda del tipo di cellula:
- pochi negli adipociti (cellule del tessuto adiposo),
- moltissimi nei neuroni cerebrali, rendendo il cervello l’organo più ricco di mitocondri.
Il corpo utilizza come fonte energetica l’ATP (Adenosintrifosfato), molecola prodotta nei mitocondri dall’incontro tra:
- ossigeno (derivato dalla respirazione),
- idrogeno (derivato dal grasso corporeo).
La stanchezza è spesso la conseguenza di una carenza di ATP.
Il corpo non usa il calore come energia — altrimenti si brucerebbe.
Per questo il calcolo delle “Calorie” non ha un vero fondamento scientifico.
Stress ossidativo: il lato oscuro dell’energia
Durante la produzione di ATP, i mitocondri possono generare radicali liberi dell’ossigeno, scarti tossici che innescano stress ossidativo.
Se non neutralizzato, questo processo può danneggiare la cellula e compromettere le sue funzioni.
Le conseguenze possono essere gravi:
- Malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, decadimento cognitivo).
- Cancro, attraverso il danno al DNA mitocondriale e cromosomico.
Come difendersi
Lo stress ossidativo può essere contrastato con molecole naturali:
- polifenoli di origine vegetale,
- omega-3 di origine marina.
Esiste un ampio mercato di integratori antiossidanti, ma la mia opinione personale è che abbiano un’efficacia limitata all’interno delle cellule.
La natura offre invece strumenti più concreti:
- un semplice cucchiaio di olio extravergine d’oliva biologico apporta polifenoli e omega-3, con una reale azione protettiva nei mitocondri.
Le patologie degenerative croniche e il cancro possono essere comprese come questioni di energia:
il cuore del problema è come i mitocondri producono ATP e come il corpo gestisce lo stress ossidativo.