16.3 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 24, 2025
type here...
HomeLifestyleSaluteEnergia e Malattia: la chiave della nostra salute è nella produzione di...

Energia e Malattia: la chiave della nostra salute è nella produzione di energia cellulare

La salute e la prevenzione delle malattie croniche dipendono dalla qualità della nostra energia cellulare.
patologie degenerative croniche e cancro: una questione di energia, stress ossidativo, da arginare con alimenti vegetali e marini

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

La nostra salute dipende in gran parte da come il nostro organismo produce energia.
Le principali patologie croniche degenerative — tra cui Alzheimer e cancro — sono strettamente legate al “come” viene generata l’energia corporea.

I mitocondri: le centrali energetiche delle cellule

La produzione di energia avviene nei mitocondri, presenti in ogni cellula.
Il loro numero varia a seconda del tipo di cellula:

  • pochi negli adipociti (cellule del tessuto adiposo),
  • moltissimi nei neuroni cerebrali, rendendo il cervello l’organo più ricco di mitocondri.

Il corpo utilizza come fonte energetica l’ATP (Adenosintrifosfato), molecola prodotta nei mitocondri dall’incontro tra:

  • ossigeno (derivato dalla respirazione),
  • idrogeno (derivato dal grasso corporeo).

La stanchezza è spesso la conseguenza di una carenza di ATP.
Il corpo non usa il calore come energia — altrimenti si brucerebbe.
Per questo il calcolo delle “Calorie” non ha un vero fondamento scientifico.

Stress ossidativo: il lato oscuro dell’energia

Durante la produzione di ATP, i mitocondri possono generare radicali liberi dell’ossigeno, scarti tossici che innescano stress ossidativo.
Se non neutralizzato, questo processo può danneggiare la cellula e compromettere le sue funzioni.

Le conseguenze possono essere gravi:

  • Malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, decadimento cognitivo).
  • Cancro, attraverso il danno al DNA mitocondriale e cromosomico.

Come difendersi

Lo stress ossidativo può essere contrastato con molecole naturali:

  • polifenoli di origine vegetale,
  • omega-3 di origine marina.

Esiste un ampio mercato di integratori antiossidanti, ma la mia opinione personale è che abbiano un’efficacia limitata all’interno delle cellule.
La natura offre invece strumenti più concreti:

  • un semplice cucchiaio di olio extravergine d’oliva biologico apporta polifenoli e omega-3, con una reale azione protettiva nei mitocondri.

Le patologie degenerative croniche e il cancro possono essere comprese come questioni di energia:
il cuore del problema è come i mitocondri producono ATP e come il corpo gestisce lo stress ossidativo.

Articoli correlati:

Energia e longevità: il ruolo dei mitocondri Obesità. una questione di intestino e mitocondri Il grasso che ci fa vivere: conoscerlo per gestire salute, estetica e longevità Pomodoro: meglio crudo o cotto? Scopri i benefici dei carotenoidi attivi sul DNA Il metabolismo: la chiave della salute Dalla ragione alla vitalità: riscoprire il potere del corpo Il riso d’estate: leggerezza, salute e intestino felice Costruire il corpo ogni giorno: la tua prima casa da difendere

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Un’esperienza amaranto: dalla delusione al miracolo contro la Pianese
Articolo successivo
Pianese 2 – Arezzo 4: la rimonta vista dal bar degli sportivi
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024