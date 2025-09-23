E così, dopo mesi di “oh Governo, fate qualcosa!”, ecco la risposta: i CPR, ovvero Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Tradotto: un posto dove chi ha precedenti per spaccio o violenze varie va a farsi una villeggiatura sorvegliata.
Il sindaco Ghinelli batte le mani: “Bene! Finalmente un segnale di sicurezza per i cittadini!”.
E i cittadini: “Sì, ma se poi invece di rimandarli via li si tiene lì a marcire, che s’è concluso? S’è fatto un parcheggio umano col riscaldamento pagato da noi”.
Chi è favorevole dice: “Oh, almeno non li abbiamo in giro a fa’ casino!”.
Chi è contrario ribatte: “Sì, ma i rimpatri veri? Un se ne vede uno manco a pagallo!”.
Insomma, i CPR son come il brodo col dado: scaldano subito, ma alla lunga sanno di poco.
E alla fine, l’unica certezza è che la bolletta la paga sempre Pantalone… cioè noi!