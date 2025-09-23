18.7 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 23, 2025
CPR: chi sbaglia, s'accomodi! (e noi si paga il conto)

CPR: chi sbaglia, s’accomodi!
(e noi si paga il conto)

Ghinelli & soci esultano: “Finalmente un rimedio contro spacciatori e delinquenti”. Critici: “Sì, ma ci s’ingabbia la gente senza risolvere un tubo”. Tra applausi dei sindaci e mugugni dei critici, i CPR rischiano di diventare più parcheggi che soluzioni

Gianni Bufaloni
-

E così, dopo mesi di “oh Governo, fate qualcosa!”, ecco la risposta: i CPR, ovvero Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Tradotto: un posto dove chi ha precedenti per spaccio o violenze varie va a farsi una villeggiatura sorvegliata.

Il sindaco Ghinelli batte le mani: “Bene! Finalmente un segnale di sicurezza per i cittadini!”.
E i cittadini: “Sì, ma se poi invece di rimandarli via li si tiene lì a marcire, che s’è concluso? S’è fatto un parcheggio umano col riscaldamento pagato da noi”.

Chi è favorevole dice: “Oh, almeno non li abbiamo in giro a fa’ casino!”.
Chi è contrario ribatte: “Sì, ma i rimpatri veri? Un se ne vede uno manco a pagallo!”.

Insomma, i CPR son come il brodo col dado: scaldano subito, ma alla lunga sanno di poco.
E alla fine, l’unica certezza è che la bolletta la paga sempre Pantalone… cioè noi!

A Saione l’ommo-che-fà-le-feci: l’aiuola è sua
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
