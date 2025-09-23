20 C
Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello”

Ghinelli in prima linea: “Un passo decisivo per garantire sicurezza ai cittadini”

Redazione

Il sindaco, Alessandro Ghinelli, insieme ai colleghi di Grosseto e Siena, ha espresso soddisfazione per la decisione del Governo Meloni di accogliere la richiesta avanzata dai primi cittadini toscani sulla sicurezza.

“Il Governo ha raccolto il nostro appello – ha dichiarato Ghinelli – prevedendo un CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) dedicato agli immigrati irregolari con precedenti per reati gravi come spaccio e violenza sessuale. Una misura concreta che ci permetterà di intervenire in maniera mirata contro forme di criminalità che preoccupano fortemente i cittadini.”

Per il sindaco si tratta di una risposta “semplice ma immediata”, che dimostra attenzione verso le istanze delle comunità locali.

Un ringraziamento è andato al Ministro Piantedosi e all’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni “per la tempestività con cui hanno dato seguito a questa proposta”.

“La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta, e il passo compiuto oggi rappresenta un risultato importante nella direzione di una città più sicura” – ha concluso Ghinelli.

