Arezzo da leggenda: rimonta spettacolare e vittoria per 4-2 sulla Pianese

Rimonta spettacolare: l’Arezzo piega la Pianese 4-2 grazie a Pattarello e Chierico

Una serata da ricordare per l’Arezzo, che compie una rimonta strepitosa  e porta a casa tre punti preziosissimi contro una Pianese coraggiosa ma incapace di reggere il ritmo degli amaranto.

Dopo un avvio complicato, con Filippis pronto a neutralizzare Pattarello nei primi secondi, la Pianese trova due gol lampo con Chesti e Bellini che sembrano indirizzare la partita a favore dei bianconeri. Ma l’Arezzo non si scompone e al 15’ della ripresa Pattarello trasforma un rigore e accende la rimonta, confermandosi ancora una volta bestia nera della Pianese.

La squadra di Bucchi prende il comando delle operazioni: al 30’ st Tavernelli pareggia con freddezza approfittando di un’uscita non perfetta del portiere avversario, mentre il 44’ st vede ancora Pattarello protagonista con una magia che regala il vantaggio agli amaranto. In pieno recupero Chierico chiude i conti con un contropiede perfetto, suggellando una vittoria meritata e convincente.

La prestazione è stata di grande carattere e qualità, con tutta la squadra proiettata all’attacco e capace di ribaltare una situazione iniziale complicata. Una dimostrazione di forza che conferma l’Arezzo come una delle squadre più solide e temute del campionato.

Formazioni:
Arezzo (4-3-3): Trombini; De Col, Arena (11’ st Gilli), Chiosa, Righetti; Meli (11’ st Ravasio), Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci (48’ st Mawuli), Varela (11’ st Tavernelli). All. Bucchi.

Marcatori: 15’ st rig. Pattarello, 30’ st Tavernelli, 44’ st Pattarello, 50’ st Chierico.

Note: Espulso Ercolani (38’ st Pianese). Ammoniti Simeoni, Bellini, Chesti, Pattarello.

Spettatori: 1131.

Con questo successo, l’Arezzo consolida la vetta della classifica insieme al Ravenna, mostrando forza, personalità e un Pattarello sempre decisivo. Una serata da ricordare per i tifosi amaranto e per tutta Arezzo.

Classifica aggiornata: Arezzo e Ravenna 15; Ascoli 14; Juventus Next Gen e Gubbio 11; Pianese, Vis Pesaro e Livorno 6; Perugia 3; Rimini -7, tra le altre squadre.

Foto: S.S. Arezzo

