Arezzo, maxi controlli della Polizia: sei patenti ritirate nella notte per alcol e droga

Weekend di controlli serrati sulle strade aretine. La Polizia di Stato ha infatti intensificato i servizi notturni per prevenire le “stragi del sabato sera”, spesso legate a chi si mette alla guida dopo aver bevuto troppo o fatto uso di sostanze stupefacenti.

Cinque pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Arezzo, con il supporto del personale sanitario della Questura, hanno presidiato la periferia della città e le principali vie di collegamento verso i locali della provincia.

Nel corso della notte sono stati fermati 29 automobilisti: per sei di loro è scattato il ritiro immediato della patente. In due casi i conducenti, oltre ad aver superato i limiti di alcol, erano risultati positivi anche al consumo di cannabis, una combinazione ancora più pericolosa quando ci si mette al volante.

I controlli hanno previsto l’uso del “precursore”, un sistema elettronico che effettua uno screening sull’aria espirata, e, in caso di risultato positivo, la prova con l’etilometro, che certifica il tasso alcolemico.

Quattro conducenti sono stati anche denunciati all’Autorità Giudiziaria, con sanzioni di natura penale. Tutti gli automobilisti coinvolti restano comunque presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

La Polizia annuncia che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei fine settimana, per contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida.