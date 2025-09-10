19.2 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 10, 2025
Anghiari, il Festival dell'Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle "Metamorfosi" della scrittura

Anghiari, il Festival dell’Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle “Metamorfosi” della scrittura

Dal 26 al 28 settembre il borgo toscano ospita la nuova edizione del Festival dell’Autobiografia promosso dalla Libera Università dell’Autobiografia

Dal 26 al 28 settembre Anghiari tornerà a essere la capitale italiana dell’autobiografia con l’edizione 2025 del Festival promosso dalla Libera Università dell’Autobiografia. Il tema scelto quest’anno è “Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita”, filo conduttore indicato dal fondatore Duccio Demetrio. Al centro, il potere trasformativo della scrittura di sé, capace di accompagnare percorsi personali e collettivi.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 settembre alle 15:00 con i saluti di Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri. Da quel momento, il borgo toscano ospiterà tre giornate di incontri, presentazioni e laboratori che vedranno protagonisti studiosi, scrittori, filosofi e artisti.

Tra gli ospiti più attesi, la giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui sarà conferito il Premio “Città dell’Autobiografia”, e il filosofo Sergio Givone, vincitore del Premio “Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici”. Sul palco anche nomi di spicco come Stefano Bartezzaghi, Paolo Jedlowski, Marco Ermentini, Raffaele Milani, Gianumberto Accinelli, Roberto Francavilla e Nicoletta Polla-Mattiot.

Il programma propone un’anteprima già nella mattinata di venerdì, con gli interventi di Eva Rigonat, Daria Scarciglia, Maurizio Cimino e Carmen Squeo. Non mancheranno momenti di partecipazione diffusa, dalle passeggiate narrative nel borgo alle esperienze di scrittura collettiva, fino allo spettacolo di sabato sera “Nel borgo dei canta-storie”. La domenica sarà invece dedicata al concorso nazionale “L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra”.

Come da tradizione, il Festival alternerà tavole rotonde, presentazioni di libri, esperienze di ascolto e laboratori pratici, offrendo ai partecipanti l’occasione di sperimentare in prima persona la scrittura autobiografica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Anghiari e il sostegno di Associazione Pro-Anghiari, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Busatti e Vie di Anghiari. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.lua.it.

