Anghiari, il Festival dell’Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle “Metamorfosi” della scrittura

Dal 26 al 28 settembre Anghiari tornerà a essere la capitale italiana dell’autobiografia con l’edizione 2025 del Festival promosso dalla Libera Università dell’Autobiografia. Il tema scelto quest’anno è “Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita”, filo conduttore indicato dal fondatore Duccio Demetrio. Al centro, il potere trasformativo della scrittura di sé, capace di accompagnare percorsi personali e collettivi.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 settembre alle 15:00 con i saluti di Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri. Da quel momento, il borgo toscano ospiterà tre giornate di incontri, presentazioni e laboratori che vedranno protagonisti studiosi, scrittori, filosofi e artisti.

Tra gli ospiti più attesi, la giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui sarà conferito il Premio “Città dell’Autobiografia”, e il filosofo Sergio Givone, vincitore del Premio “Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici”. Sul palco anche nomi di spicco come Stefano Bartezzaghi, Paolo Jedlowski, Marco Ermentini, Raffaele Milani, Gianumberto Accinelli, Roberto Francavilla e Nicoletta Polla-Mattiot.

Il programma propone un’anteprima già nella mattinata di venerdì, con gli interventi di Eva Rigonat, Daria Scarciglia, Maurizio Cimino e Carmen Squeo. Non mancheranno momenti di partecipazione diffusa, dalle passeggiate narrative nel borgo alle esperienze di scrittura collettiva, fino allo spettacolo di sabato sera “Nel borgo dei canta-storie”. La domenica sarà invece dedicata al concorso nazionale “L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra”.

Come da tradizione, il Festival alternerà tavole rotonde, presentazioni di libri, esperienze di ascolto e laboratori pratici, offrendo ai partecipanti l’occasione di sperimentare in prima persona la scrittura autobiografica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Anghiari e il sostegno di Associazione Pro-Anghiari, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Busatti e Vie di Anghiari. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.lua.it.