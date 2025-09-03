25.5 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 3, 2025
Arezzo e Montevarchi, maxi controlli interforze: due arresti per droga, denunce e sanzioni

Controlli straordinari delle forze dell’ordine: ad Arezzo due arresti per spaccio, a Montevarchi sanzioni a locali irregolari

Proseguono i servizi settimanali ad “alto impatto” disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinati dal Questore. Nella giornata di martedì 3 settembre, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nei centri urbani di Arezzo e Montevarchi, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e contrastare comportamenti illegali.

Ad Arezzo, nel quartiere Saione e nelle aree limitrofe alla stazione, sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato – con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze – insieme a Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Ferroviaria. Identificate 150 persone, di cui 61 stranieri, e controllati tre esercizi pubblici. Un cittadino nigeriano è stato denunciato per inosservanza all’ordine di allontanamento dal Comune e per possesso di un coltello di grosse dimensioni, sequestrato dagli agenti.
Nel corso dei controlli, la Squadra Mobile ha arrestato due cittadini senegalesi sorpresi a spacciare cocaina ed eroina nella zona di Campo Marte. Sequestrata la droga e circa 300 euro in contanti. Convalidato l’arresto, per entrambi è stato disposto il divieto di dimora ad Arezzo.

A Montevarchi, le verifiche hanno coinvolto oltre 100 persone e 72 veicoli. I Carabinieri, insieme ai NAS di Firenze, hanno effettuato controlli mirati sugli esercizi commerciali: contestate diverse sanzioni amministrative per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e carenze igienico-sanitarie.

Le operazioni interforze, sottolinea la Prefettura, proseguiranno con cadenza regolare per garantire una maggiore tutela della sicurezza urbana e della legalità.

