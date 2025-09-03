25.5 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 3, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoGiostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale...

Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi

In attesa della 148ª Giostra del Saracino, piazza Grande ospita la Simulazione di Gara e la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi

Redazione
By Redazione

-

Vigilia intensa per la 148ª edizione della Giostra del Saracino. Domani, giovedì 4 settembre, alle 17.00, i giostratori torneranno in piazza Grande per la tradizionale Simulazione di Gara. In base all’ordine estratto, saranno le riserve dei quattro quartieri ad aprire la serie di carriere contro il Buratto, seguiti poi dai giostratori titolari.

Il giorno successivo, venerdì 5 settembre alle 21.30, si svolgerà invece la Prova Generale, quest’anno dedicata a Pier Ferruccio Romualdi, figura storica della manifestazione. I biglietti sono disponibili online su discoverarezzo.ticka.it
e presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra a Palazzo Comunale (oggi e domani fino alle 18.00, venerdì con orario continuato 9.00-21.30).

Il ricordo di Romualdi
Nato nel 1936 e scomparso nel gennaio 2024, Pier Ferruccio Romualdi fu Araldo della Giostra nel 1960 e 1961. La sua passione per il Saracino lo accompagnò per tutta la vita, fino a ricoprire il ruolo di Magistrato dal 2007 al 2012. Figura stimata in ambito giostresco e professionale – fu per anni direttore della Coldiretti aretina – ha lasciato testimonianze preziose sulla storia e lo spirito della manifestazione.

Premi e tradizione
Il quartiere vincitore della Prova Generale riceverà dal sindaco il Piatto d’argento, mentre grazie alla collaborazione con l’Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo sarà offerta la tradizionale porchetta al quartiere vittorioso.

Accessi e sicurezza
Come di consueto, durante la Prova Generale e la Giostra di domenica 7 settembre saranno attivi controlli e misure di sicurezza. I residenti delle aree soggette a divieti dovranno segnalare i propri nominativi all’Ufficio Giostra entro la mattina di venerdì 5 settembre, scrivendo a giostradelsaracino@comune.arezzo.it
. L’ingresso alle abitazioni sarà garantito tramite accompagnamento del personale di sicurezza.
Resta vietato introdurre nell’area della manifestazione bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti o altri strumenti potenzialmente pericolosi.

Articoli correlati:

Officine Social Movie: il cinema sociale torna al Cinema Eden con ospiti e grandi temi Montagnano dà il via alla 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” con lo spettacolo dei più piccoli Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino il 7 settembre ABT Festival fa tappa a Chiusi della Verna: natura, spiritualità e pedalate ecologiche Arezzo d’antiquariato: scorci e suggestioni di aprile – Foto di Rogialli Il bisogno di musica e satira ad Arezzo Weekend giovanile amaranto: i risultati del 5-6 aprile Monte San Savino in festa: BlueKaos torna e scatena la febbre ’90

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo e Montevarchi, maxi controlli interforze: due arresti per droga, denunce e sanzioni
Articolo successivo
West Nile Virus, casi in aumento in Valdichiana: sorveglianza costante della Asl Toscana sud est
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024