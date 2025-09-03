Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi

Vigilia intensa per la 148ª edizione della Giostra del Saracino. Domani, giovedì 4 settembre, alle 17.00, i giostratori torneranno in piazza Grande per la tradizionale Simulazione di Gara. In base all’ordine estratto, saranno le riserve dei quattro quartieri ad aprire la serie di carriere contro il Buratto, seguiti poi dai giostratori titolari.

Il giorno successivo, venerdì 5 settembre alle 21.30, si svolgerà invece la Prova Generale, quest’anno dedicata a Pier Ferruccio Romualdi, figura storica della manifestazione. I biglietti sono disponibili online su discoverarezzo.ticka.it

e presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra a Palazzo Comunale (oggi e domani fino alle 18.00, venerdì con orario continuato 9.00-21.30).

Il ricordo di Romualdi

Nato nel 1936 e scomparso nel gennaio 2024, Pier Ferruccio Romualdi fu Araldo della Giostra nel 1960 e 1961. La sua passione per il Saracino lo accompagnò per tutta la vita, fino a ricoprire il ruolo di Magistrato dal 2007 al 2012. Figura stimata in ambito giostresco e professionale – fu per anni direttore della Coldiretti aretina – ha lasciato testimonianze preziose sulla storia e lo spirito della manifestazione.

Premi e tradizione

Il quartiere vincitore della Prova Generale riceverà dal sindaco il Piatto d’argento, mentre grazie alla collaborazione con l’Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo sarà offerta la tradizionale porchetta al quartiere vittorioso.

Accessi e sicurezza

Come di consueto, durante la Prova Generale e la Giostra di domenica 7 settembre saranno attivi controlli e misure di sicurezza. I residenti delle aree soggette a divieti dovranno segnalare i propri nominativi all’Ufficio Giostra entro la mattina di venerdì 5 settembre, scrivendo a giostradelsaracino@comune.arezzo.it

. L’ingresso alle abitazioni sarà garantito tramite accompagnamento del personale di sicurezza.

Resta vietato introdurre nell’area della manifestazione bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti o altri strumenti potenzialmente pericolosi.