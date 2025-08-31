Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino il 7 settembre

Sarà Porta Crucifera ad aprire la Giostra del Saracino in programma domenica 7 settembre. Così ha stabilito la sorte durante la cerimonia dell’estrazione delle carriere e del giuramento del Maestro di Campo e dei Capitani dei Quartieri, tenutasi questa mattina davanti al Palazzo Comunale di Arezzo.
Il paggetto rossoverde ha estratto la pallina con i colori del proprio Quartiere, assegnando così a Colcitrone il compito di scendere in lizza per primo. A seguire, il paggetto di Porta Santo Spirito ha estratto Porta Sant’Andrea; quello di Porta Sant’Andrea ha pescato Porta Santo Spirito; e infine, a Porta del Foro è rimasta l’ultima pallina, quella con i propri colori.
L’ordine di carriere sarà dunque: Porta Crucifera, Porta Sant’Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro.
Da questo pomeriggio i Consigli Direttivi, insieme ai responsabili tecnici, inizieranno a definire le strategie in vista della Giostra, che potranno comunque subire variazioni durante la settimana di prove, al via domani dalle 16:30.
Questa mattina ha fatto la sua prima uscita pubblica anche la Lancia d’Oro, presentata ieri in anteprima alla stampa. L’opera è dedicata ai 500 anni dalla nascita del compositore e organista Pierluigi da Palestrina. Al termine della cerimonia, il corteggio storico ha accompagnato la Lancia in Duomo, dove rimarrà fino a domenica mattina.
Unica nota stonata, i drappi appesi alle finestre del Palazzo Comunale: ad eccezione di quello biancoverde di Porta Sant’Andrea, tutti gli altri presentano colori sbiaditi. In particolare, il verde di Porta Crucifera è virato verso il blu, alterando i colori rossoverdi del Quartiere. Da qui a giugno si auspica una sostituzione, così che i drappi tornino a rappresentare degnamente il Palazzo e la manifestazione.
- Il programma della settimana
- Da lunedì 1 a mercoledì 3 settembre: prove dei giostratori dalle 16:30 alle 19:30.
- Giovedì 4 settembre: simulazione di gara dalle 17:00.
- Venerdì 5 settembre: Prova Generale alle 21:30, dedicata a Pier Ferruccio Romualdi.Biglietti
- Oggi, domenica 31 agosto, dalle 15:00 alle 19:00 i biglietti saranno acquistabili solo presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra”.
- Da domani, lunedì 1 settembre, dalle ore 9:00 saranno disponibili anche online al seguente link: discoverarezzo.ticka.it
